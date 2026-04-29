Projeto que cria programa de apoio e geração de renda para mães atípicas é aprovado em Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei nº 216/2025, de autoria da vereadora Priscila Yamagami, que institui o Programa Municipal de Feiras Inclusivas de Artesanato e Economia Solidária “Mães que Criam”.

A proposta tem como objetivo apoiar mães atípicas, mulheres que dedicam grande parte de suas vidas ao cuidado de filhos com deficiência, oferecendo oportunidades concretas de inclusão social, capacitação e geração de renda.

Com forte atuação nas áreas de políticas públicas para mulheres e inclusão, a vereadora Priscila Yamagami destaca que o projeto nasce da escuta dessas mães e da compreensão das dificuldades que enfrentam no dia a dia.

“Muitas dessas mulheres acabam ficando fora do mercado de trabalho formal, não por falta de capacidade, mas pela realidade que vivem. O nosso objetivo é criar caminhos para que elas tenham autonomia, renda e reconhecimento”, afirma.

O programa prevê a realização de feiras inclusivas, aliadas a ações estruturadas de formação, como oficinas de produção artesanal, precificação e estratégias de comercialização. A iniciativa também incentiva o cooperativismo e o fortalecimento de redes de apoio entre as participantes.

Outro ponto importante é a possibilidade de parcerias com entidades públicas e privadas, garantindo estrutura adequada para a realização das feiras e ampliando as oportunidades para as mães envolvidas.

Além da geração de renda, o projeto busca valorizar o trabalho manual e criativo dessas mulheres, promovendo dignidade, visibilidade e fortalecimento social.

Para a vereadora, a aprovação do projeto representa um avanço importante na construção de políticas públicas mais humanas e conectadas com a realidade.

“Esse programa reconhece o papel fundamental dessas mães e transforma cuidado em oportunidade. É sobre inclusão de verdade, na prática”, completa.

A implementação do programa ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal competente, que poderá firmar convênios e parcerias para garantir suporte logístico, pedagógico e financeiro.

Com a aprovação, Mogi das Cruzes dá um passo importante no apoio às mães atípicas, promovendo não apenas inclusão social, mas também desenvolvimento econômico e fortalecimento comunitário.