Mogi-Bertioga recebe 210 mil veículos no Feriado do Trabalho

Ao menos, 210 mil veículos vão circular pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), sentido litoral, durante o Feriado do Trabalhador, dia 1º de maio.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) inicia, nesta quinta-feira (30/04), o Plano Operacional Especial (POE).

Em todas as rodovias, a expectativa é de que cerca de 1,3 milhão de veículos circulem por todo o corredor viário administrado pela concessionária até segunda-feira (04/05), com grande concentração nos acessos ao litoral.

O fluxo de veículos deve se distribuir ao longo de todo o sistema viário, que conecta o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. A Rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra SP-88) registra o maior volume de tráfego com destino ao interior e passagem pelo Alto Tietê, enquanto as rodovias Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098) e os trechos da SP-055 — Doutor Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos) e Padre Manoel da Nóbrega — são os principais acessos ao litoral paulista.

O movimento de saída deve começar a partir das 14h de quinta-feira (30/04), com maior intensidade ao longo da sexta-feira (01/05) e do sábado (02/05). No retorno, o tráfego deve se concentrar ao longo de todo o domingo (03/05), com movimento ainda relevante na segunda-feira (04/05), último dia da operação.

O planejamento prevê reforço de equipes e monitoramento contínuo, garantindo mais agilidade nos atendimentos e maior fluidez no trânsito. A operação é realizada em alinhamento com a Artesp e com o apoio do Policiamento Rodoviário.

“A Concessionária Novo Litoral está presente em todo o trajeto, com equipes posicionadas estrategicamente para garantir atendimento rápido e eficiência operacional. Essa agilidade é fundamental para o socorro ao usuário e para manter a fluidez do tráfego, especialmente em períodos de maior movimento. Mas, planejar antes de sair de casa, é essencial para uma viagem mais tranquila e segura”, destaca o gerente de Operações da CNL, Kaio Nascimento.

Os usuários contam com atendimento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) e pelo telefone 0800 098 88 55, além de bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e equipes distribuídas estrategicamente ao longo das rodovias.

Na SP-055, que compreende as rodovias Doutor Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos) e Padre Manoel da Nóbrega, haverá monitoramento intensivo do tráfego, com acompanhamento em tempo real da formação de filas e uso de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para orientar os motoristas, reduzir o risco de acidentes e melhorar a fluidez.

Rodovia poderá ter sistema reversível de ampliação de faixas

A CNL informou que na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098), poderá ser implantado o sistema reversível de ampliação de faixas, conforme a demanda, no sentido litoral. A via conecta diretamente à SP-055, facilitando o acesso a Bertioga, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

Também haverá restrição à circulação de veículos de carga de grande porte, conforme diretrizes dos órgãos competentes, com suspensão das autorizações para transporte especial entre 0h de 30 de abril e 0h de 5 de maio.

Na rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra/SP-088), a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e evitem ultrapassagens indevidas, reduzindo o risco de colisões laterais ou traseiras.

A concessionária reforça a importância da condução responsável. Respeitar a sinalização, manter distância segura, revisar as condições do veículo antes da viagem e evitar dirigir sob efeito de álcool são atitudes fundamentais para prevenir acidentes. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes, e crianças devem ser transportadas com dispositivos adequados.