Ferraz altera expediente durante o feriado do Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa alterações no funcionamento da Administração Municipal em razão do feriado Dia do Trabalhador. O expediente administrativo será encerrado na quinta-feira (30), às 17h, com retorno marcado para segunda-feira (4), a partir das 8h.

Ao longo do feriado, os serviços indispensáveis seguirão operando normalmente para garantir o atendimento à população. A Defesa Civil permanecerá em plantão 24 horas e poderá ser chamada pelo telefone 199. Em casos de emergência, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192.

O serviço de ambulância e transporte sanitário continuará funcionando em regime de plantão, assegurando o suporte necessário na área da saúde. A Guarda Civil Municipal manterá o patrulhamento e o atendimento regular, podendo ser acionada pelo telefone (11) 4677-3112, garantindo a segurança no município durante todo o período.

As feiras livres prosseguem sem mudanças no cronograma. O Velório Municipal seguirá com funcionamento usual e os cemitérios estarão abertos todos os dias, das 8h às 17h.

A Prefeitura orienta a população a utilizar os canais de emergência de forma responsável, contribuindo para a agilidade no atendimento e o bom funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado.