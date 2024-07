Obras de reforma e revitalização estão em andamento no Parque Nosso Recanto

As obras de reforma e revitalização do Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos, já começaram a mudar o cenário de um dos pontos de lazer e descanso mais conhecidos dos ferrazenses. Com o deslocamento de máquinas e a realização dos serviços no local, a interdição está parcial, mas o parque permanece aberto aos visitantes com certa limitação.

Dentre os serviços em andamento, as muretas antigas já começaram a ser demolidas para a posterior instalação de um novo gradil em toda a extensão do parque. Além disso, os serviços já chegaram também na pista de caminhada com a retirada do piso intertravado.

Outro ponto que já começou a sofrer intervenção da Prefeitura de Ferraz é na construção da portaria de número dois bem na lateral do parque. Haverá uma nova forma de acesso para maior conforto e acessibilidade aos visitantes, além da reforma também na portaria um. Em breve também já começam a reforma das quadras esportivas e da parte do alambrado. Os serviços incluem ainda uma academia ao ar livre com equipamentos de calistenia. A escavação começa nos próximos dias no local.



As obras contemplarão toda a extensão do local, que conta com mais de 50 mil metros quadrados e área verde preservada. A reforma e revitalização terá prazo de 18 meses e custará R$ 2,4 milhões, obtido pelo financiamento do município.

Atualmente, o espaço conta com diversas áreas de lazer, como quadras poliesportivas, pista de caminhada e até uma areninha, sendo uma opção para as famílias da região que procuram descanso e bem-estar. Com a revitalização, o Nosso Recanto terá dois portais de entrada, garantindo mais segurança, controle de acesso e identificação dos visitantes.

Entre as novidades ao público ferrazense, um novo espaço de eventos também será construído; reforma nas pistas de caminhada com a instalação de bancos para descanso e pergolados; playground moderno e com acessibilidade; reforma do banheiro público e construção de um sanitário acessível e familiar; academia de calistenia e academia ao ar livre; reforma nas quadras; rampas de acesso de acordo com as normativas e regulamentações locais e instalações elétricas.

Uma das novidades será a “Praça das Águas”, com equipamentos sofisticados de filtragem e tratamento de água que trará modernidade e interação com os moradores, além de uma iluminação fotovoltaica com placas solares.