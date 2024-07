Obras do Fumefi em Ferraz beneficiarão sete ruas e 30 mil moradores

As obras de infraestrutura e pavimentação em diversas ruas de Ferraz de Vasconcelos foram iniciadas na manhã desta terça-feira, dia 02. Com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo e contrapartida da Prefeitura de Ferraz, serão executadas melhorias em sete ruas do município: Estrada Ibrahim Tannous Abi Cheddid, mais conhecida como Estrada do Paiol e ruas João Rodrigues Dias; José de Moraes, Carlos Seno; John Lennon; Avenida Rolando Gothard Kaesemodel e Osmundo Torquato de Paula, beneficiando os bairros do Cambiri, Parque São Francisco e Vila São Paulo.

Os serviços incluem drenagem, instalação de guias e sarjetas; asfalto, construção de muros de arrimos, entre outras benfeitorias. O prazo de execução é de um ano e envolve recursos na ordem de R$ 6,8 milhões. As obras beneficiarão cerca de 30 mil pessoas.



O secretário de Obras, Antonio Carlos Ferreira dos Santos, acompanhou o início dos serviços na Estrada do Paiol, altura do número 2.400. Neste trecho, a empreiteira contratada para os serviços já efetuava a limpeza do local e a instalação das placas informando a respeito da obra, que terá um prazo de um ano até ser concluída em sua totalidade: “É uma boa notícia aos moradores de muitos bairros que serão beneficiados e estavam aguardando os serviços”, informou o secretário.



Além dele, o vereador Ananias Coelho Neto fez questão de acompanhar as obras e a realização dos serviços após vários pedidos da comunidade. Junto ao deputado Jorge do Carmo (PT) ele conseguiu recursos para ajudar no custeio dos serviços com uma emenda de R$ 500 mil.



Na manhã desta terça-feira, os trabalhos de mobilização e limpeza da área com tratores já havia iniciado: “Aqui no Cambiri é uma obra que os moradores aguardavam há muito tempo e agora vamos começar de fato para a alegria de todos. A comunidade aqui sofria muito com o barro e a lama que se acumulavam água e agora com a melhoria da drenagem haverá uma solução para estes problemas”, afirmou o parlamentar.