Opereta abre mais de cem vagas para oficinas e workshops de arte

A Associação Cultural Opereta abriu inscrições para 115 vagas para as oficinas culturais do Projeto Mãos à Obra 2024. A edição comemorativa de 15 anos oferece neste segundo ciclo, workshops de Cenografia, Maquiagem para Teatro, Fotografia, Figurino e Costura. Além disso, há vagas remanescentes para as oficinas já em andamento como Vozes e Cantos, Violão e Montagem de Espetáculo. E para as crianças, a opção é a oficina BrincArte, com jogos, cantigas e brincadeiras cantadas. A inscrição é gratuita. Este segundo ciclo é realizado com o apoio da Secretaria de Cultura de Poá por meio do Termo de Fomento nº 026/2024.

Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato direto pelo WhatsApp da Opereta: 11 4634-1175 ou pelo link bit.ly/inscrevaopereta. O usuário será redirecionado para o formulário de inscrição online, onde deverá preencher todas as informações e enviar os documentos como RG, comprovante de residência e a autorização, em caso de menores de 18 anos. Ex-alunos somente enviam os documentos no caso de atualização de dados.

Quem preferir, pode fazer a inscrição pessoalmente na Secretaria da Associação, às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h30. E nos sábados, plantão das 9 às 13 horas. As inscrições vão até o dia 30 de setembro.

Cronograma

[/INTERTITULO_]Os workshops de formação artística visam complementar o aprendizado pelas artes cênicas. Para Maquiagem para Teatro, Cenografia e Fotografia são 20 vagas cada. Figurino e Costura são 15. Alunos e ex-alunos do projeto também podem se inscrever.

Já a oficina BrincArte para o público de 7 a 9 anos acontece aos sábados, das 11h às 13h e, no total, são 15 vagas. Os demais cursos de Montagem de Espetáculo, Iniciação ao Violão e Vozes e Cantos possuem 25 vagas no total, sendo apenas cinco para Montagem.