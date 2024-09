Orquestra Sinfônica e o pianista Niquinho juntos pela primeira vez, no Mogi Shopping

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes fará nesta sexta-feira (13), às 20 horas, um concerto especial no Mogi Shopping com a participação do pianista Niquinho. A apresentação é gratuita e aberta à comunidade.

Este será o primeiro concerto da Orquestra Sinfônica Jovem no shopping, um convite do empreendimento para marcar a abertura da agenda de atividades da nova Praça de Eventos.

A direção artística do concerto é do maestro e regente Lelis Gerson.

No repertório, o público vai conferir desde músicas clássicas até as populares brasileiras (MPB).

"Estamos muito honrados pelo convite, pois é a primeira vez em que estaremos no shopping da cidade e com um solista que é uma referência musical, como o Niquinho", destaca o maestro Lelis Gerson.

Sobre o pianista Niquinho



Antonio Freire Mármora, o pianista Niquinho, tem mais de 70 anos de dedicação à música, arte e cultura É compositor, arranjador e regente, vem de uma família de gerações de músicos de destaque no cenário cultural mogiano. O avô, Antonio Mármora, foi o fundador da primeira corporação musical da cidade, da qual surgiu a Banda Guarany. Seu pai, Antônio Mármora Filho, fundou o Conservatório Musical Carlos Gomes.