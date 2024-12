Papai Noel puxa a caravana da alegria na Santa Casa de Mogi

A segunda-feira (16/12) ganhou ares de tarde de domingo nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Puxada pelo Papai Noel, a caravana da alegria encantou crianças e adultos na filantrópica. Numa iniciativa da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc), presidida por Eurides de Toledo, o cortejo natalino visitou todos os setores do hospital, distribuindo guloseimas.

Por onde passava, a caravana conquistava o público. Num passe de mágica, o ambiente hospitalar ia ganhando os acordes da felicidade. Crianças e adultos tiravam fotos com Papai Noel e entravam no embalo da música suave conduzida por dois funcionários da Santa Casa. Violão e voz a cargo da assistente de TI, Andreia Fernanda Pires, e flauta, com o auxiliar de Faturamento, Gustavo Gabriel.

O animado grupo incluía as chamadas “Meninas de Rosa”, voluntárias da Avosc. O próprio Papai Noel, Elder Coutinho Pires, também é voluntário da entidade. Elas distribuíam guloseimas e palavras de carinho ao público. Os pacientes internados ganharam um mimo adicional. Cada um recebeu de presente uma toalhinha e um sabonete.

“Fazemos essa ação natalina todo ano para proporcionar um pouco de alegria para quem está vivendo momentos difíceis. É o nosso jeito de derramar um pouco de bálsamo de conforto sobre todos”, resume a provedora Miriam Nogueira do Valle que é voluntária da Avosc há 53 anos.

No período da tarde, o movimento foi na Capela da Santa Casa, com missa e culto ecumênico de encerramento do ano. As preces focaram a recuperação dos enfermos, força para as famílias e gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas.