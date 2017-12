Parque da Cidade amplia horário de funcionamento a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (18), o Parque da Cidade ampliará o seu funcionamento em uma hora, passando a atender ao público das 7 às 20 horas. A medida valerá até o dia 17 de fevereiro e atende a solicitações dos usuários, que poderão aproveitar mais o espaço de lazer durante a vigência do horário de verão.

O Parque da Cidade recebe, em média, 2 mil visitantes por dia e nos finais de semana esta média aumenta para entre 5 mil e 8 mil pessoas. Com a chegada do período de férias escolares, existe a perspectiva que o número de frequentadores seja ampliado.

“O Parque da Cidade é uma referência para a população de Mogi das Cruzes. Com a ampliação no horário de funcionamento, as pessoas terão mais tempo para praticar suas atividades físicas ou aproveitar momentos de lazer com toda a família”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Também foram definidos os horários de funcionamento do parque para o Natal e o Réveillon. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o espaço funcionará das 7 às 17 horas.

Aulas

A partir desta sexta-feira (15), as aulas esportivas realizadas no Parque da Cidade entrarão em férias. As atividades e as novas inscrições serão retomadas no dia 15 de janeiro.

Atualmente, são oferecidas aulas em 27 modalidades, com um total de 1.236 alunos matriculados. São contempladas todas as idades, desde a iniciação esportiva para crianças e jovens até atividades para idosos.

Durante este mês, a Smel realizou uma série de atividades para comemorar o primeiro aniversário só espaço e promover a integração entre os participantes das aulas e a comunidade. A programação será encerrada neste sábado, com o 2º Torneio de Futsal Sub-10 e Sub-12, com atividades das 7 às 16 horas. A competição, que fecha a programação de eventos, reunirá alunos das cinco turmas da escolinha oficial do Mogi Futsal, totalizando cerca de 100 participantes.

Já foram realizados o 2º Torneio de Beach Tênis, o 2º Torneio de Basket Street, o triangular de vôlei adaptado, o torneio de dominó, que serviu como seletiva para a formação da equipe de Mogi das Cruzes que disputará os Jogos Regionais do Idoso (Jori), no ano que vem, e a 1ª Apresentação de Ritmos e Ginástica Rítmica do Parque da Cidade.

Inaugurado em dezembro de 2016, o Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. O parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). O telefone para informações sobre o espaço é o 4798-4087.