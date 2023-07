Passageiros aguardam expansão da Linha-11 Coral até a Barra Funda

Os passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aguardam ansiosos a ampliação da Linha 11-Coral (que atende as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos) até a estação Palmeiras-Barra Funda que deve ser concluída até o segundo semestre de 2024. Para os usuários do transporte a expectativa é redução do tempo de viagem e vagões com menos passageiros por viagem.

Segundo a companhia, no segundo semestre de 2024, os passageiros também passam a contar com a chegada da Linha 11-Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda, o que encurtará a distância entre o Alto Tietê à Zona Oeste. “A extensão da Linha 13-Jade para a Estação Palmeiras-Barra Funda possibilitou a implantação dessa estratégia pela Diretoria de Operação e Manutenção da companhia”, informou a CPTM.

O autônomo Eduardo Martins disse que por mais de dois anos precisava ir até a estação Barra Funda e demorava cerca de quase 2h30 para fazer a viagem. “Iá até a Barra Funda e passava um sufoco no transporte até chegar em casa. A expansão vai quebrar a baldeação em Itaquera e Tatuapé”, disse. A passageira Bruna Pereira é outra que apoia a expansão.

“Vai facilitar a vida dos passageiros que precisamos fazer mais de três baldeações para chegar até a Barra Funda”, contou. Atualmente, o passageiro que usa a Linha 11-Coral e quer chegar na Barra Funda, precisa optar por uma das seguintes alternativas: transferência para a Linha 3- Vermelha do Metrô (nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé - paga em alguns horários - ou no Brás - gratuita durante toda a operação); ou transferência para a Linha 7-Rubi da CPTM na estação Luz. Escolhendo a transferência para o Metrô, o passageiro precisa cruzar a região central da capital para chegar até Barra Funda, a estação terminal da Linha 3-Vermelha, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Já a transferência para a Linha 7-Rubi na Luz força o passageiro a fazer uma baldeação e pegar um trem com destino final Francisco Morato/Jundiaí para descer na Barra Funda - a estação seguinte a da Luz.

O funcionário público, Alberto Alexandre ficou sabendo da ampliação e acredita que vai reduzir o tempo de viagem e a quantidade de passageiros. “Para as pessoas que trabalham até a Barra Funda essa ampliação vai diminuir o tempo dentro do transporte público e a quantidade de passageiros por vagão”, contou.

A estagiária Evelyn Blandina também espera que a ampliação proporcione viagens com menos passageiros por vagão. “Espero que os passageiros consigam ter viagens mais tranquilas com pouco pessoas por vagão”, comentou.