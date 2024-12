Planejamento financeiro: saiba como usar a segunda parcela do 13º salário com sabedoria

Com a proximidade do pagamento da segunda parcela do 13º salário, que deve ser realizado até 20 de dezembro, o planejamento financeiro torna-se essencial para garantir mais tranquilidade no início do próximo ano. O coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, professor Rodolfo Vieira, e o professor Alex Sandro Vicente de Oliveira, alertam sobre a importância de direcionar essa renda extra de maneira consciente, priorizando necessidades e objetivos financeiros.

“Se você tem dívidas, este é o momento ideal para quitar ou renegociar parte delas. Essa atitude reduz juros acumulados e melhora significativamente a saúde financeira”, diz Vieira. Ele também ressalta que priorizar contas atrasadas pode evitar problemas futuros.

Ainda segundo o especialista Alex Sandro Vicente de Oliveira, também professor do Unipiaget, as pessoas devem ter atenção às despesas típicas de janeiro. “IPVA, IPTU, materiais escolares e matrículas são custos que exigem preparação. Reservar parte do 13º salário para essas obrigações evita a necessidade de recorrer a crédito com juros altos, como cheque especial ou cartão de crédito.”

Para quem deseja aproveitar o final de ano no comércio ou em celebrações, o conselho é estabelecer um orçamento e pesquisar preços. “Definir um limite de gastos e buscar promoções são práticas simples, mas eficazes, para evitar despesas excessivas”, completa Alex.

Se as contas estão em dia, outra estratégia recomendada é investir uma parte do 13º salário. “Aplicações financeiras são ideais para criar ou fortalecer uma reserva de emergência, o que proporciona mais segurança em momentos de imprevistos”, sugere Rodolfo.

Com equilíbrio entre responsabilidade e lazer, o 13º salário pode ser um aliado importante para começar o ano com mais estabilidade financeira.

