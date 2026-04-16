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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Cidades

Prefeito vistoria estrada da Duchen com representantes do Estado e reforça pedido por alteamento

Encontro com secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística tratou de possíveis alternativas que podem viabilizar o projeto

16 abril 2026 - 18h07Por da Reportagem Local
Prefeito vistoria estrada da Duchen com representantes do Estado e reforça pedido por alteamentoPrefeito vistoria estrada da Duchen com representantes do Estado e reforça pedido por alteamento - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve nesta quinta-feira (16/04) com o secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Anderson Oliveira, no local exato onde está sendo solicitada a execução de obras que garantam o alteamento do acesso para a estrada da Duchen, em Palmeiras, que fica comprometido nos momentos de cheia da represa Taiaçupeba.

Durante a vistoria, foi reforçada a necessidade desta obra, em um trecho de cerca de 400 metros, que encurta em aproximadamente dez quilômetros o deslocamento dos moradores que buscam a conexão da estrada Keida Harada com a estrada da Duchen pela estrada das Varinhas, diminuindo a distância entre bairros como Vila Ipelândia, Jardim Esperança e Jardim Mimosa com localidades como Chácara Duchen e Recreio Santa Rita.

Para discutir em conjunto as soluções que podem viabilizar a concretização deste projeto, também participaram do encontro as outras partes envolvidas neste trabalho, incluindo representantes da prefeitura e das empresas que executam os projetos diretamente ligados ao Estado de São Paulo.

Por isso, estiveram presentes no local, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o coordenador geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Mauro Cardoso; o superintendente de Regulação da autarquia estadual, SP Águas, Claiton de Jesus; e o gerente de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Francisco Graciano; assim como representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Em meio às tratativas relacionadas a essa demanda, ficou acordado entre as partes que a Prefeitura de Suzano enviará um ofício ao governo estadual com as informações completas sobre o trecho, para que a Semil possa avaliar as alternativas que serão consideradas para este caso, a partir das informações sobre o nível de água da represa, fornecidas pela Sabesp, e levando em conta a projeção de custos da obra, por meio da atuação do DER.

Um cenário que deverá ser avaliado é o impacto das obras de transposição da represa Billings para a represa Taiaçupeba, que está em andamento neste local, com o objetivo de garantir segurança hídrica para a população da Região Metropolitana de São Paulo. Este projeto garantirá a implantação de 13 quilômetros de adutora pela rua dos Angicos e pelas estradas da Duchen e Keida Harada.

O secretário executivo da pasta estadual confirmou que o governo de São Paulo buscará colaborar com o município para resolver essa demanda. “Suzano tem o nosso compromisso de encontrar uma solução para o alagamento no acesso para a estrada do Duchen. Aproveito para agradecer a população por entender a importância da obra de transposição da represa Billings para a represa Taiaçupeba, que se integra aos projetos estruturantes que estamos proporcionando no Estado para garantir água para todos”, declarou o gestor do governo paulista.

Por sua vez, o prefeito agradeceu a visita de mais uma liderança da Semil em Suzano. “Temos uma parceria muito grande com o Estado, por meio do governador Tarcísio de Freitas, e da titular da Semil, Natália Resende, que veio à nossa cidade há poucas semanas e esteve conosco acompanhando os serviços de desassoreamento no rio Tietê. Já no encontro desta quinta-feira, pudemos dialogar sobre o projeto que pleiteamos em Palmeiras, para que o acesso à estrada da Duchen pela estrada dos Varinhas não fique comprometido por conta da represa Taiaçupeba. Mostramos ao secretário que essa demanda é muito importante para o município”, ressaltou o chefe do Executivo.

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