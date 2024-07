Podemos oficializa candidatura de Priscila Gambale à reeleição

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) e seu vice, Daniel Balke (MDB), foram oficialmente anunciados para disputar reeleição. A confirmação veio na convenção realizada na manhã deste sábado, 27, e contou com a presença de mais de 1500 pessoas, entre pré-candidatos a vereador e apoiadores.

O evento teve a participação do deputado federal, Rodrigo Gambale. “Deixaram para a Priscila um município endividado e com obras inacabadas, mas ela com coragem retomou as 14 obras abandonadas e fez muitas outras que beneficiaram a população”, disse o deputado.

Todos o candidatos a vereador também foram apresentados e formam um grande bloco partidário formado PODEMOS, MDB, PCdoB, PRD, PT, PSD, PV, Solidariedade e Republicanos.

Um vídeo enviado pelo governador Tarcísio de Freitas declarando apoio a prefeita Priscila foi divulgado. Nele, o mandatário paulista destaca a parceria entre Ferraz e o Governo do Estado. Em seu discurso, a prefeita Priscila Gambale falou sobre dar continuidade nos trabalhos já realizados na área da saúde, educação, segurança, moradia, esporte, entre outras.

“Se compararmos a três anos e meio atrás, quando assumimos, resgatamos a dignidade de muitas famílias ferrazenses e esse trabalho precisa continuar. Já estou visitando morador por morador, família por família, entrando nas casas de cada munícipe e ouvindo suas demandas e necessidades”, disse Priscila.