Polícia apreende jornal apócrifo com notícias falsas após denúncia de Saulo Souza em Poá

O candidato a prefeito de Poá Saulo Souza (PP) foi vítima de notícias falsas publicadas em um jornal apócrifo que estava sendo distribuído na manhã desta quarta-feira (25/09), na Vila Varela. A Polícia Militar, com a ajuda da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal e do candidato a vice-prefeito Delegado Eliardo (PP), apreendeu quatro homens que faziam a distribuição do material e uma grande quantidade de exemplares. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Poá.

A publicação é um plágio do jornal a Gazeta Regional e apresenta diversas informações falsas com o objetivo de difamar e caluniar o candidato que concorre à Prefeitura e tem enfrentado outros ataques ao longo da campanha. “Esse é mais um ataque contra a minha vida, contra a minha carreira profissional e contra a nossa luta por mudança na cidade de Poá. Com a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM e do nosso vice Delegado Eliardo, os suspeitos foram detidos com milhares desses jornais falsos com ataques e mentiras criminosas contra nós. Essas pessoas foram contratadas por um candidato adversário para poder distribuir esse material em diversos bairros e acabaram sendo detidas. Em Poá o mal nunca vai vencer o bem. O crime organizado não vai ter mais espaço na Prefeitura de Poá”, destacou Saulo Souza.

Em agenda pelo bairro, Delegado Eliardo, que já tinha conhecimento sobre a distribuição do jornal falso em diversos bairros desde a noite anterior, flagrou a entrega sendo feita nesta manhã. “Nós identificamos essa ação criminosa e acionamos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a GCM. Conseguimos fazer a apreensão dessas quatro pessoas, que agora estão sendo investigadas. Esse tipo de ação criminosa não terá mais vez em Poá”, acrescentou.

Publicação

Com o logotipo semelhante ao do jornal Gazeta Regional, a publicação apócrifa leva o nome de “Gazeta da Região”. Em suas quatro páginas são apresentadas notícias falsas que atacam a vida pessoal e profissional do candidato, que há pouco mais de uma semana foi vítima também de um ataque a sua integridade física, quando um homem deu uma facada na porta do caminhão utilizado na campanha durante atividade realizada na Vila Pereta.

O diretor do Gazeta, Laerton Santos, também acompanhou a ação da Polícia e esteve na Delegacia de Poá para registrar um Boletim de Ocorrência. O departamento jurídico do jornal informou também irá tomar as medidas cabíveis, ingressando com uma Ação Cível.