Posto Itinerante da SPMAR apresenta avanços do Complexo Viário na Orquídea Fest em Poá

Com as obras do Complexo Viário do Alto Tietê a todo vapor, a Concessionária SPMAR levou o Posto Itinerante de Atendimento para o tradicional evento poaense “Orquídea Fest 2026” e apresentou os benefícios e o progresso do empreendimento. A iniciativa faz parte de um cronograma de ações que a SPMAR vem realizando em grandes eventos regionais.

O público tirou dúvidas e conversou com a equipe de comunicação sobre as intervenções, prazos, custos e a expectativa da mobilidade na região. Cada morador recebeu o material informativo oficial do projeto e acompanhou cada item da obra por meio do mapa da engenharia e vídeos interativos.

Moradora de Poá, Valéria Ribeiro conheceu os detalhes de perto e ficou surpresa com a ação. “A obra do Rodoanel é tão aguardada aqui na cidade, gostei bastante de conversar com a equipe e sanar minhas dúvidas. Esse trabalho de comunicar a população é muito importante e inédito na região”, afirma.

O Complexo Viário do Alto Tietê interligará o município ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas para otimizar o trânsito e melhorar a qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de habitantes. Com equipes de trabalho em canteiros simultâneos, mais de 30% dos trabalhos já foram de concluídos, sendo possível ver as primeiras formas do empreendimento.

De acordo com o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola, o contato com a comunidade reforça o compromisso social do projeto. “Nossa unidade móvel foi criada justamente para tornar a comunicação mais leve e acessível. Estar presente em um evento de grande porte é importante para aproximar o Complexo Viário na rotina das pessoas e garantir o diálogo transparente com toda a população”, destaca.

Para acompanhar a agenda do Posto Itinerante de Atendimento, basta acessar: www.spmar.com.br.