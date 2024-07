Pré-candidata Flávia Verdugo denuncia invasão ao seu escritório político em Poá

A pré-candidata a prefeita em Poá, Flávia Verdugo, denunciou nesta quarta-feira, pelas redes sociais, invasão ao seu escritório político.

Ela foi confirmada como pré-candidata a prefeita em Poá pelo Partido Liberal (PL). Nesta quarta, em vídeo publicado nas redes sociais, ela denuncia a invasão.

“Na noite de ontem, nosso escritório político foi invadido e roubado. Já fizemos o Boletim de Ocorrência e a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis. Eles tentam nos intimidar, mas nossa determinação em mudar Poá só cresce. Vamos seguir em frente e mostrar que juntos somos mais fortes!”, disse na publicação.

Ela também registrou em vídeo o ocorrido no seu escritório. Nele é possível observar que todos os arquivos, fichas e documentos foram revirados e espalhados pelo chão do local. Também é possível ver que o local sofreu vandalismo, uma vez que as portas de vidro do local foram tirados do local ou mesmo quebrados.

“Eu sempre gosto de começar os meus vídeos diários com mensagens animadas, mas hoje não posso. Reviraram, invadiram o nosso escritório político aqui em Poá. E a pergunta que fica é porque. Por que essa perseguição contra a nossa campanha que só queremos ajudar”, disse.

Ela registrou o boletim de ocorrência, lamentou o ocorrido, mas afirmou que seguirá “firme com a pré-campanha”. “Reviraram tudo nosso, acabaram com tudo, roubaram nossos materiais, levaram caixa de som. É lamentável”, finalizou.