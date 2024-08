Preço médio da gasolina no Alto Tietê é de R$ 5,18, aponta ANP

O preço médio da gasolina no Alto Tietê é de R$ 5,18. É o que apontam os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os números são da pesquisa realizada no período entre os dias 4 e 10 de agosto. A ANP colheu os dados em três cidades da região: Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. As demais cidades não constam na planilha. O maior valor foi encontrado em Poá, que é de R$ 5,97, em média. A ANP visitou sete postos no município.

O preço mínimo para revenda, segundo a ANP, é de R$ 5,59. Enquanto o máximo é de R$ 6,42. Na sequência aparece Mogi das Cruzes, onde a média é de R$ 5,89. Apenas um posto do município foi pesquisado pela agência.

Em Suzano, o valor médio é de R$ 5,70. Foram 10 postos pesquisados. O preço mínimo de revenda é de R$ 5,09. O máximo, segundo a pesquisa, é de R$ 5,98. Uma nova pesquisa será divulgada pela ANP nesta quinta-feira (22).

Estado

Em todo o Estado, o preço médio da gasolina é de R$ 5,92, sendo R$ 4,99 o valor mínimo de revenda, e R$ 7,99 o máximo.