Prefeito de Guararema agradece votação histórica; Inho toma posse em Biritiba-Mirim

Eleito pelo quarto mandato, o Prefeito Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho (PL), tomou posse neste dia 01 de janeiro de 2025, quarta-feira, ao lado do Vice-Prefeito, Evandro Toshiyuki Omura (PSD), marcando neste momento a legislatura de 2025 a 2028.

A posse do prefeito reeleito de Guararema, Zé (PL) e também do vice-prefeito reeleito, Odvane Rodrigues (PL), foi realizada durante a manhã desta quarta-feira (1º de janeiro). A cerimônia foi realizada no Guararema Parque Hotel, com presença também dos parlamentares que compõem o mandato 2025-2028 na Câmara Municipal de Vereadores.

Biritiba

Contando com a presença de seus familiares, amigos, autoridades e colaboradores, o evento aconteceu na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, agora pela manhã, às 10h.

Foram empossados os Vereadores eleitos em 2024, sendo eles: Tião – PL | Beta do Inho – PL | Adauto Cardoso – PL | Geraldo do Bar – PL | Thaís Raposinha – PL | Professor Evandro – PL | Cunha – DC | Cleitinho – PSB | Flaviano Bolanho – PODE | Luciléia do Valdivino – PODE | Luiz Paulo – PODE.

O Prefeito Inho, como dito anteriormente, conquistou o seu TETRA lugar para liderar a cidade de Biritiba Mirim. Ele foi eleito nos anos de 2009, 2012, 2020 e com 63,56% dos votos neste ano de 2024, foi eleito novamente para governar nos próximos quatro anos.

Nos mandatos de 2009 a 2012, 2013 a 2016 ele esteve junto do Vice-Prefeito, José Cury Andere. Em 2020 a 2024 comandou a cidade ao lado da Vice-Prefeita, Adriana Rufo Freitas, e a partir do ano que vem, sendo de 2025 a 2028, estará juntamente do Vice-Prefeito eleito, Toshi Omura.

Guararema

]Durante a Sessão Solene de Instalação da 27ª Legislatura do Município, o prefeito Zé, emocionado, agradeceu pelo apoio da população, que o reelegeu, após quatro anos de trabalho, com a maior votação que Guararema já registrou. “Não tenho palavras para agradecer aos 13.820 votos de confiança que confirmam que estamos no caminho certo, no caminho do desenvolvimento”, disse ele, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guararema, Carmen Rosana, da filha Pietra Freire e do genro Cleiton Ribas.

Também tiveram momento de fala e afirmaram compromisso de “cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município” o vice-prefeito Odvane Rodrigues (PL) e os 11 vereadores eleitos (André Araújo, André Augusto de Oliveira (Dé), atual presidente da Câmara de Vereadores, o Claudinei Santos de Oliveira (Tiu), Eduardo Aparecido Moreira (Du), Fátima Soares (Fatinha), Irineu Claudio Leite, José Francisco da Fonseca (Zézão do Porto), José Dimas Maia da Silva (Juquinha), Pedro Gabriel do Prado (Pedrinho), Sidnei Leal e Vanessa Martins.