Região

Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade

Ficha de cadastro de cada imóvel traz informações como a metragem do terreno e construção, a sua localização

25 agosto 2025 - 19h15Por de Ferraz
Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidadePrefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade - (Foto: Vinícius Cavalcanti/Secom Ferraz)
A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Ferraz está realizando um trabalho muito importante para a digitalização das informações de cadastro de cerca de 49 mil imóveis existentes na cidade. 
 
O trabalho será concluído em breve e garantirá um cadastro único e integrado entre todas as secretarias do município que acessam os dados de qualquer propriedade da cidade. Até então, a base de dados era totalmente de papel, antiga e obsoleta. 
 
O trabalho permitirá que todas as secretarias como: Planejamento, Obras, Fazenda, Meio Ambiente, Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, além da Defesa Civil, utilizem o mesmo banco de dados, ou seja, de um único cadastro facilitando todo o processo e dando maior agilidade na solicitação de serviços por parte dos contribuintes junto à Prefeitura de Ferraz.
 
“Isso é um ganho enorme para a prefeitura iniciado nesta gestão que teve a preocupação de melhorar a integração entre as secretarias visando beneficiar também o cidadão que vem buscar algum serviço aqui na administração municipal. Todos saem ganhando e se trata de uma verdadeira inovação”, explicou o coordenador da Secretaria de Planejamento, Bruno Bugiga.
 
A ficha de cadastro de cada imóvel traz informações como a metragem do terreno e construção, a sua localização e todos os pedidos feitos relacionados ao imóvel como aprovação de planta, entre outros: “A ficha de cadastro é como se fosse um “prontuário" um "histórico" do imóvel”, segundo Bruno.

