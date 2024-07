Prefeitura de Ferraz entrega a UBS da Vila Corrêa, a 14ª do município

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos entregou na manhã desta quinta-feira, 4 de julho, a 14ª Unidade Básica de Saúde (UBS) José Schiavinatti, no Sítio Paredão que irá beneficiar seis mil moradores de três bairros do município.

A entrega oficial foi realizada com a presença das autoridades municipais, entre elas, a chefe do Executivo, prefeita Priscila Gambale; do vice-prefeito Daniel Balke e do presidente do Legislativo, Hodirlei Martins, o Mineiro e os vereadores Alexandro Silva (teteco); diretor Everton; Nicolas David e Osni Pasquarelli.

A prefeita Priscila Gambale ressaltou os investimentos que estão sendo realizados na saúde do município com muito esforço da Prefeitura de Ferraz para mudar a realidade da saúde no município e agradeceu a família do homenageado.

Para o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, Ferraz investe muito na atenção primária e os resultados têm se refletido em melhorias no atendimento para a população, embora a área da saúde sempre terá demandas a serem resolvidas.

O prédio localizado na Rua Marechal Rondon, 35, no Sítio Paredão beneficiará os munícipes dos bairros do Jardim Ferrazense, Sítio Paredão e Vila Corrêa.

A equipe contará com dois médicos generalistas habilitados para atendimentos de Clínica Médica, Ginecologia, Pré-Natal e Pediatria. A unidade terá médico clinico geral e pediatra.

Funcionará de segunda a sexta das 7 às 17 horas com todos os serviços de enfermagem (vacinação, coleta de exames laboratoriais, consulta de enfermagem e demais procedimentos). A equipe será composta por 21 funcionários. Terá serviço de odontologia (dois dentistas) e Farmacêutico disponível na UBS, além do serviço de psicologia e equipe multidisciplinar para desenvolvimento de atividades coletivas.

A UBS leva o nome do ex-vice-prefeito por duas vezes e ex-vereador por três mandatos de Ferraz de Vasconcelos, José Schiavinati, o Zé do Piriquito foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador, de 1977 a 1983.

De 1989 a 1992, foi vice-prefeito no governo do então prefeito, Ângelo Castello (falecido). No ano seguinte, assumiu a vereança permanecendo até 1996.

Naquele mesmo ano, conseguiu a sua reeleição para mais um mandato eletivo tomando posse, em janeiro de 1997. Mais conhecido como Zé do Piriquito, trabalhou durante muitas décadas na cidade como comerciante de sucatas. Ele era natural de General Salgado, na região do São José do Rio Preto (SP). Morreu em 2017 deixando além de Dona Anália, os filhos Antônio e Luiz e as netas Heloísa, Bárbara, Natália e Paola, além das bisnetas Liz e Yasmin.

A família do homenageado compareceu em peso para a cerimônia. O filho Luiz Antônio agradeceu a homenagem do nome do pai imortalizada num equipamento tão importante de saúde do município: “Este é um momento muito importante”, afirmou.