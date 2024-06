Prefeitura de Ferraz realiza Feirão de Estágio na Etec

Os estudantes do terceiro ano do ensino médio da Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz de Vasconcelos participaram, na manhã desta segunda-feira (24), do Feirão de Estágios desenvolvido pela prefeitura na própria escola.

Eles tiveram acesso às vagas oferecidas pelos parceiros: a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), Instituto Proa e Avance Estágios. Foram oferecidas cerca de 50 vagas para áreas administrativa, comercial e industrial.

Os estudantes foram recepcionados no auditório e depois das apresentações foram direcionados ao laboratório onde puderam se cadastrar para futuras vagas oferecidas; verificar as vagas ofertadas e efetuar a entrega dos currículos. A estudante Giovana já saiu com uma vaga garantida e aplaudiu a iniciativa. Ela que faz carreira em Administração ou Designer Gráfico estava em busca de vagas do primeiro emprego, ou qualquer outra onde o seu perfil encaixasse.

Para o coordenador da Etec, Leslie Lima, o Feirão de Estágios é importante para conscientizar os estudantes a buscarem sempre o melhor, seja uma colocação no mercado de trabalho com um emprego ou oportunidade de estudo com uma faculdade.

A prefeita Priscila Gambale deu as boas-vindas aos estudantes e desejou sorte na procura dos jovens por uma colocação profissional, incentivando a estudarem e se qualificarem cada vez mais. Já o vice-prefeito Daniel Balke também deu panorama sobre como está o mercado de trabalho na cidade. As vagas oferecidas são das áreas industrial, telemarketing e comércio.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura tem realizado ações diretamente nas escolas estaduais e agora na Etec para abranger todos os estudantes do município. O gestor da pasta, Bruno Mezenga, firmou que o objetivo é dar assistência, orientação e direcionamento aos jovens numa etapa importante, do primeiro emprego.