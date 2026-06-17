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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz realiza melhorias na iluminação pública no bairro São José

Intervenção reforça a segurança viária e contribui para a qualidade de vida dos moradores da região

17 junho 2026 - 14h47Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz realiza melhorias na iluminação pública no bairro São JoséPrefeitura de Ferraz realiza melhorias na iluminação pública no bairro São José - (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou na última terça-feira (16) melhorias na iluminação pública da Rua João José da Silva, no bairro São José. A ação integra o cronograma de manutenção da rede de iluminação executado pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.

O serviço teve como foco aprimorar a luminosidade da via, proporcionando mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pelo local, especialmente durante o período noturno. Além de ampliar a visibilidade, a melhoria contribui para a sensação de segurança dos moradores e para a valorização dos espaços urbanos.

Para o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a manutenção da iluminação pública é um serviço essencial para a cidade. “A iluminação pública tem impacto direto na segurança e na qualidade de vida da população. Por isso, seguimos atuando permanentemente para atender às necessidades dos bairros e assegurar que os moradores tenham acesso a uma infraestrutura urbana mais eficiente e adequada”, destacou.

Esta iniciativa faz parte das ações permanentes da Secretaria de Serviços Urbanos voltadas à conservação da infraestrutura municipal e ao atendimento das demandas da população. Os trabalhos são realizados de forma contínua, com o objetivo de garantir melhores condições de mobilidade, acessibilidade e bem-estar nos bairros de Ferraz de Vasconcelos.

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