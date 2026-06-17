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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Segurança Pública

Operação Envergadura une GCMs e polícias da região no Parque Max Feffer

Operação se iniciou hoje, e aumentará a presença policial na região

17 junho 2026 - 13h13Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
Operação se iniciou hoje, e aumentará a presença policial na regiãoOperação se iniciou hoje, e aumentará a presença policial na região - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

A Operação Envergadura reuniu Polícia Militar, polícia civil e as Guardas Civis Municipais (GCMs) de Poá, Ferraz e Suzano para a intensificação da presença policial na região. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (17) no Parque Municipal Max Feffer. O movimento tem como objetivo a intensificação da presença policial na região.

Em momento de fala, o tenente-coronel de Suzano, Willian Tadashi, destacou. “Para a operação, temos como objetivo prisões e apreensões. Fazendo o que a gente mais sabe”, enfatizou. Aproveitou o momento para agradecer o apoio dos representantes de cada município no auxílio da segurança cidadã.

Já o Chefe de Gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, reforçou. “A segurança pública é dever do estado, mas, além de tudo, uma responsabilidade de todos - municípios -”, pontuou. Também utilizou do momento de fala para agradecer a presença das autoridades.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, utilizou de suas palavras para abrir uma crítica à legislação federal. “Em tempos tão desafiadores, onde leis frágeis contribuem para o aumento da impunidade em nosso país. No combate à criminalidade, vocês têm feito o melhor”, agradeceu.

Entre os presentes no dia, estavam o Chefe de Gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, o prefeito de Poá, Saulo Souza, o Secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco de Assis Balbino Dias, a Secretária de Segurança Urbana de Ferraz de Vasconcelos, Daniele Cristina Oliveira de Freitas, o Delegado de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Luis Neves Esteves, entre outras autoridades. 

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