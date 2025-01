Prefeitura de Mogi se prepara para a volta às aulas de 45 mil alunos da rede pública

Mais de 45 mil alunos da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes voltarão às aulas no dia 4 de fevereiro. A Prefeitura Municipal intensificou as ações de zeladoria pública e prevenção à dengue, para garantir espaços adequados para alunos e professores. Os kits escolares também serão entregues - a Secretaria Municipal de Educação superou os problemas jurídicos encontrados no processo licitatório e garantiu mais este serviço para os estudantes. E o ano letivo começara com inovação: a nova gestão entregará materiais escolares acessíveis, direcionados para alunos com deficiência visual, além de um kit para atender o professor em sala de aula.



De acordo com a secretária municipal de Educação, Darly Carvalho, haverá cinco modelos de kits escolares, beneficiando alunos da Educação Infantil I até o 9º ano do Ensino Fundamental, de acordo com as necessidades de cada faixa etária. "Para estas turmas, todas terão kits acessíveis, com materiais como números e alfabeto em braile e reglete", reforçou.



Os professores também receberão um kit para reforçar o atendimento aos alunos em sala de aula, com materiais para as atividades e reposições para os alunos, se necessário. O benefício é estendido aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos.



“Desde o início desta gestão, em 02 de janeiro, nossa equipe está empenhada em atender as necessidades de nossos alunos para o início do ano letivo. Superamos os problemas jurídicos que encontramos e garantimos esse suporte no ensino para as nossas crianças e jovens. Os kits acessíveis serão recursos importantes para a inclusão dos nossos alunos com deficiência, oferecendo as mesmas oportunidades para todos. Sobre os uniformes, será feita uma nova licitação, mas temos estoque para atender alunos novos. Estamos começando a reconstrução da educação da nossa cidade e será um ano letivo muito produtivo para todos”, declarou a secretária de Educação.