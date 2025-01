Prefeitura lança o 'Emprega Ferraz' no 1° Feirão de 2025

O 1° Feirão de Empregos de 2025 promovido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos nesta terça-feira, teve avaliação positiva pela administração. Muitos ferrazenses compareceram na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) para disputar uma das 195 vagas disponíveis nesta primeira edição do ano. A prefeita Priscila Gambale e o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, estiveram presentes e deram as boas-vindas aos candidatos. Participaram ainda os cinco representantes das empresas.

A prefeita Priscila Gambale ressaltou a parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e as empresas parceiras que têm garantido diversas oportunidades de emprego aos moradores representando mais qualidade de vida para quem trabalha no município onde mora: “Toda a semana trazemos diversas oportunidades e se não for desta vez continuem tentando. Agradeço também as empresas que estão nesta parceria com a Prefeitura de Ferraz. Toda semana, o município oferece mais de 100 oportunidades que representam todo o nosso esforço e as políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico do município. É mais oportunidades aos moradores e eu espero que vocês saiam hoje daqui com emprego garantido”, afirmou a prefeita.

O secretário Daniel Balke fez um balanço do ano passado, quando foram realizados 14 feirões em 2024 e mais de cinco mil ferrazenses encaminhados para uma vaga, além de 400 estagiários cadastrados no balcão de empregos e encaminhados para uma oportunidade de estágio. Para este ano, o ‘Emprego Agora’ será repaginado e vai virar “Emprega Ferraz”, reunindo uma série de políticas públicas voltadas ao ferrazense.

Será um novo sistema onde o ferrazense poderá se cadastrar, receber e ver as vagas disponíveis, tudo de forma on-line e gratuita.

Thamires foi a primeira da fila na seleção do Feirão de Empregos. Ela, que é moradora de Ferraz, chegou às seis horas da manhã bem confiante: “Vou sair daqui empregada, pois já atuei tanto na limpeza como poderei me candidatar para uma vaga em loja”, afirmou.