Prefeituras da região pagam mais de R$ 285 mi para 422 entidades do terceiro setor

As dez prefeituras do Alto Tietê, somadas, pagaram R$ 285.106.199,31 a entidades do terceiro setor nos três primeiros meses de 2024. Pelo menos 422 entidades foram atendidas por repasses ou convênios firmados. Os dados são do Relatório do Terceiro Setor realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Das dez cidades da região, Mogi é a cidade que mais pagou para o terceiro setor, assim como a que tem mais entidades atendidas. O município destinou R$ 132.486.215,10, para 201 entidades.

Em segundo aparece Itaquá, com R$ 33.187.057,34, pagos para 106 entidades.

Suzano fecha a lista dos três primeiros municípios, com R$ 37.154.609,00 pagos para 30 entidades.

Veja sobre as demais cidades na tabela ao lado.

Estado

Nos três primeiros meses de 2024, o Governo do Estado e os 644 municípios paulistas (exceto a Capital) desembolsaram mais de R$ 11 bilhões em parcerias firmadas com entidades do Terceiro Setor. Segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a área da Saúde é responsável por 82,12% dos recursos públicos que abastecem os cofres das entidades.

Os valores discriminados abastecem os cofres das associações, fundações e institutos que administram equipamentos e operacionalizam atendimentos em hospitais, postos de saúde, centros de atendimento e ambulatórios públicos em todo o Estado.

Entre janeiro e março, 11.499 entidades já receberam o montante de R$ 11.472.884.247,81. Do total, R$ 5.406.128.130,65 saíram dos cofres do governo estadual, enquanto R$ 6.066.756.117,16 de repasses municipais.

A maioria das contratações – um percentual de 42,56% que perfaz R$ 4.883.225.771,00 – é formalizada por meio de contratos de gestão. A modalidade de convênios representa 21,28% (R$ 2.441.488.201,81) dos ajustes e 18,24% (R$ 2.092.828.010,72) foram destinados a verbas para auxílio/subvenção/contribuição. O restante dos recursos é referente a repasses feitos por meio de termos de colaboração, de fomento e/ou parceria.

Entre as 3 entidades que receberam mais recursos, estão a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (R$ 1.000.572.511,98); a Fundação do ABC (R$ 916.683.431,43) e a Fundação Faculdade de Medicina (R$ 489.000.187,41).