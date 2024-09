Prefeituras mantêm ao menos 401 praças públicas no Alto Tietê

Pelo menos 401 praças públicas são mantidas pelas prefeituras das cidades do Alto Tietê. Os espaços são mantidos com a realização de serviços como roçagem, podas e capinação conforme a necessidade que o local apresenta.

Em Suzano, atualmente, existem 74 praças. Os trabalhos visando a preservação dos espaços ocorrem rotineiramente e consistem em roçagem, capinação e pintura. O serviço é realizado por parte da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e da Diretoria de Parques, Praças e Jardins. Segundo a Prefeitura, demais serviços de revitalização são efetuados conforme o surgimento de demandas.

A cidade com maior número de praças é Mogi das Cruzes, com 192 praças. Os espaços são mantidos através de um roteiro de serviços segundo o qual cada praça recebe um mutirão de zeladoria a cada 2 meses, em média. A administração municipal destacou o "Mutirão Cidade Bonita". A programação também conta com trabalhos de roçada e limpeza das praças e a secretaria realiza varrição que atende os bairros e eventualmente praças. A população também pode registrar demandas pela Ouvidoria (156) ou pelo aplicativo Colab, segundo a Prefeitura.

Itaquaquecetuba conta com 22 praças e um parque ecológico, que recebem serviços periódicos de preservação. Ferraz de Vasconcelos possui 58 espaços do tipo e outros 30 estão em processo de regularização, segundo informou a Secretaria de Planejamento. Poá conta com 46 e os serviços de preservação são de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos. Entre os trabalhos, estão: capinação, roçagem, varrição, podas de paisagismo e pinturas de guias

Por fim, Arujá possui duas: Praça Benedito Ferreira Franco (Praça do Coreto), no Centro da cidade, próxima à Prefeitura; e a Praça da Juventude - entre os bairros Mirante e Pinheiro, mesmo local onde fica a Secretaria Municipal de Cultura. A administração municipal destaca outras duas praças gastronômicas (com área de alimentação e comércios alimentícios), na Avenida Amazonas, no Centro (Espaço Gourmet Amazonas) e na Vila Pedroso (Vila Gastronômica) e diversas outras Áreas de Convivência espalhadas pelos bairros, com área verde, bancos, playground e quadra esportiva comunitária.

Guararema não informou o número exato de praças públicas, mas destacou a Praça 9 de Julho, Praça Coronel Brasílio Fonseca, Praça Lydia Custódio Dominguez e a Praça dos Expedicionários, no Centro. Nos bairros, a Prefeitura citou a Praça Salvador Lemes Cabral (Freguesia da Escada), Praça Sérgio Luiz de Novellis (no Bellard/Paião) e a Praça Maria José Gomes Gabriel (Jardim Luiza). A maioria conta com Academias da Terceira Idade (ATIs) e playground.

Biritiba Mirim, Santa Isabel e Salesópolis foram procuradas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem.