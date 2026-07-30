Campanha de Multivacinação começa no Alto Tietê e amplia vacinação contra o sarampo

O Governo de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (3) a Campanha de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) será realizada nos 645 municípios paulistas para identificar e atualizar esquemas vacinais em atraso.

Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. Os locais e horários de atendimento são definidos por cada município. Todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios paulistas.

Neste ano, a campanha será acompanhada de uma estratégia adicional contra o sarampo na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. Nos três municípios, a vacina tríplice viral será oferecida a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente da situação vacinal.

A medida considera o atual cenário epidemiológico da doença. Nesta quinta-feira (30), o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) confirmou o 15º caso de sarampo no estado em 2026. O registro é de Guarulhos e envolve uma criança sem histórico de vacinação contra a doença.

Vacinação ampliada contra o sarampo

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada “dose zero” e não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação aos 12 e aos 15 meses.

Dados preliminares de 2026 indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e de 65,5% para a segunda dose da tríplice viral

no estado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses.

“A atualização da caderneta é fundamental para proteger crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis. Diante do cenário do sarampo, a estratégia ampliada nos três municípios busca aumentar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de transmissão”, afirma Tatiana Lang, diretora do CVE.

Vacinas disponíveis

Durante a campanha, os postos disponibilizarão as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes, de acordo com a idade, a indicação e o histórico vacinal.

Entre os imunizantes estão disponíveis: BCG; hepatite B; pentavalente; poliomielite inativada; rotavírus; pneumocócica 10-valente (conjugada); meningocócica C (conjugada); meningocócica ACWY (conjugada); influenza; Covid-19; febre amarela; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); varicela; DTP; hepatite A; e HPV.

Vacina 100 Dúvidas

O Governo de São Paulo, por meio da SES-SP, mantém o portal Vacina 100 Dúvidas, que reúne respostas para as perguntas mais frequentes sobre vacinação feitas nos buscadores da internet. A plataforma apresenta informações sobre segurança, eficácia, possíveis eventos adversos, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação.