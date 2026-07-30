Condemat+ recebe secretária estadual de Políticas para a Mulher e apresenta demandas regionais

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) recebeu nesta quarta-feira (29), em Biritiba Mirim, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, para discutir projetos e parcerias que possam fortalecer as ações desenvolvidas no território. Promovido pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, o encontro reuniu gestoras públicas e autoridades.

Entre as principais reivindicações entregues à secretária pelo Condemat+ estão a padronização das salas e o funcionamento 24 horas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM); a ampliação do atendimento psicológico especializado às vítimas de violência; investimentos em equipamentos e veículos para os municípios; e a realização de fóruns regionais de monitoramento e avaliação das políticas públicas.

“É uma alegria muito grande estar neste evento do Condemat+, principalmente pela Câmara Técnica de Políticas para Mulheres. É um trabalho extremamente relevante para a região. Estamos trazendo aqui nossos programas, demonstrando e reafirmando a nossa parceria com os municípios. A Secretaria de Políticas para a Mulher está à disposição para ouvir, articular e trabalhar em conjunto, porque é esse trabalho integrado que traz resultados”, destacou Adriana Liporoni, que apresentou programas da pasta voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres.

O prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho, ressaltou a importância das políticas públicas para as mulheres e afirmou que as prefeituras da região têm ampliado os investimentos nessa área para garantir acolhimento e proteção às vítimas de violência. “Quando nós criamos uma Secretaria da Mulher, as pessoas falam que é mais uma despesa. Depois que nós colocamos em prática, vemos o volume de mulheres que ficam acuadas dentro de casa por conta de abuso e violência. Hoje elas têm o acolhimento. Eu digo que não é despesa, é investimento para as pessoas que mais precisam.”

A coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+, Lívia Bolina, destacou a importância do diálogo direto com o Governo do Estado para aproximar as políticas públicas das realidades locais e ampliar o acesso dos municípios às iniciativas estaduais. “Em primeiro lugar, a secretária é muito acessível. Apresentamos os pedidos e esse auxílio vem chegando até nós. Com isso, conseguimos ampliar o nosso trabalho e o atendimento às mulheres da região”, afirmou.

Anfitriã do encontro, a primeira-dama e secretária de Políticas para Mulheres de Biritiba Mirim, Roberta de Oliveira Silva Taino, pontuou a importância da união entre os municípios para o fortalecimento das políticas públicas para a população feminina. "Quero falar da importância da nossa união. Como eu já disse, se nós, mulheres, permanecermos unidas, ninguém nos segura. Esses programas que estão sendo oferecidos pelo Governo do Estado são de grande valia para nós. Nós, dentro do Condemat+, sabemos que, cada vez mais, serão elaborados pedidos para levar à secretária e, com certeza, vamos chegar longe.”

Presidente da Câmara Municipal de Arujá e líder da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, a vereadora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris, reforçou a necessidade de ampliar a estrutura de acolhimento e também de representação institucional para as mulheres. “A gente precisa da sua ajuda para que possamos implantar uma casa de acolhimento para a mulher na região e para criação de procuradorias especiais das mulheres em todos os municípios do Condemat+”, solicitou a vereadora.

Também estiveram presentes na reunião a subsecretária estadual da Mulher, Luciana Amat, a delegada seccional de Mogi das Cruzes, Margarete Barreto, e a delegada assistente, Cláudia Parra, entre outras autoridades.