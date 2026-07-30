Prefeitura realiza ação de limpeza na Biblioteca José Andere, no Centro de Ferraz

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou, nesta quinta-feira (30), uma ação de limpeza na Biblioteca José Andere, localizada na Rua Sud Menucci, nº 200, no Centro de Ferraz de Vasconcelos. Esta iniciativa faz parte do cronograma permanente de zeladoria do município, que contempla a manutenção e conservação dos equipamentos públicos em diferentes regiões da cidade.
Os serviços executados têm como objetivo preservar os espaços utilizados diariamente pela população, promovendo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento oferecido pelos equipamentos municipais. Além de contribuir para a valorização do patrimônio público, as ações de limpeza são fundamentais para garantir ambientes adequados para atividades de estudo, cultura e convivência.
“Nosso compromisso é manter os espaços públicos sempre bem cuidados e preparados para receber a população. A Biblioteca José Andere é um patrimônio importante para a cidade, e ações como esta refletem o trabalho contínuo que desenvolvemos para oferecer ambientes mais limpos, seguros e acolhedores para todos os ferrazenses”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue intensificando os serviços de zeladoria urbana, reafirmando o compromisso com a conservação dos espaços públicos e com a promoção da qualidade de vida dos ferrazenses.