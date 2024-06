Priscila Gambale anuncia retomada das obras do Conjunto Morar Bem

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, anunciou nesta sexta-feira, pelas redes sociais, a retomada das obras do Residencial Morar Bem, na Vila São Paulo.

Segundo contou pela redes sociais, o investimento será de mais R$ 38 milhões. Valor será pago pelo governo estadual, por meio do CDHU.

No site do CDHU, conforme confirmou o DS, consta a licitação aberta para “contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia necessários para conclusão de empreendimento composto de 188 unidades habitacionais e demais serviços”. A prefeita comemorou pelas redes sociais a notícia, que já era aguardada há anos.

“Após anos de tentativas e muitas negociações com o Governo do Estado, conseguimos, com muita dedicação e esforço, a solução para essas casas tão esperadas. O Governo vai investir mais de 38 Milhões de Reais (valor atualizado) para finalizar e entregar as moradias aos moradores contemplados da nossa querida Ferraz de Vasconcelos, que aguardam ansiosamente há anos por esse momento”, disse.

Ela finaliza afirmando que “o objetivo é sempre ajudar a população”.

A obra, que deveria ter sido entregue à população em novembro de 2009, não foi concluída devido a motivos judiciais relacionados à empresa contratada pelo ex-prefeito do município, Jorge Abissamra.

Para retomada das obras, muitos processos que não foram feitos no primeiro contrato terão que ser realizados, como: execução de calçadas, pavimentação asfáltica e de rampa de acessibilidade. Dessa mesma maneira, devido ao logo tempo em que a obra ficou parada e as fortes chuvas neste período, as guias e sarjetas danificadas deverão ser demolidas e novos serviços de reaterro serão necessários, pois houve rolamento de terra e deslizamento de materiais.