Priscila Gambale toma posse em Ferraz e promete mais obras e união

A prefeita reeleita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), tomou posse de seu cargo nesta quarta-feira (1º) e pregou união com a Câmara dos Vereadores, além de prometer diversas entregas ao longo dos quatro anos de mandato. O evento foi realizado no salão de festas Montreal Eventos. Além da prefeita, a solenidade também empossou os 17 vereadores eleitos.

A prefeita falou sobre a importância de ter união e bom relacionamento com os vereadores. “O gabinete e todos os secretários estão à disposição para conversar. O que estiver ao nosso alcance, estaremos dispostos a dialogar, discutir, pegar ideias e sugestões para que possamos desenvolver a nossa cidade. Para governar Ferraz, é preciso união de todos os vereadores. No período eleitoral é normal ter divergências partidárias e de opiniões. Mas quando acaba as eleições, todos os eleitos têm a obrigação de trabalhar para o bom desenvolvimento da cidade. É preciso honrar os votos que tivemos”, disse em seu discurso.

Em entrevista ao DS, Gambale afirmou que, apesar da experiência adquirida ao longo do primeiro mandato, o segundo período como prefeita também será desafiador. Porém, a chefe do executivo prometeu muitas entregas.

“Todo mandato é um desafio a mais. Graças a Deus a gente já tem essa experiência, temos uma equipe boa e bem comprometida. Serão mais quatro anos de muito trabalho e muitas entregas para as famílias ferrazenses”.

Como principais obras que quer entregar até o fim de seu mandato, a prefeita falou sobre o Centro de Convenções e as casas da Vila São Paulo. Essas obras já estavam em andamento quando Priscila assumiu seu primeiro mandato, em 2021.

“Quero entregar todas as obras até o fim do meu mandato. No mandato anterior tínhamos 14 obras paradas na cidade, conseguimos entregar 12 e estamos finalizando duas, que são o Centro de Convenções e as casas da Vila São Paulo. Essas duas não dá para finalizar os quatro anos sem entregar. Temos o objetivo de entregar esse ano ainda ou no máximo no começo de 2026. Outras obras estão por vir, temos o projeto de fazer mais um viaduto na cidade para ajudar no trânsito e várias outras”.

A chefe do executivo ferrazense aproveitou o momento para apresentar os secretários que farão parte da sua gestão. Serão eles: Adriano Dias Campos na Secretaria de Administração; Marcos Rogério na Secretaria de Assistência Social; Alexandre Provisor na Secretaria de Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e Cidadania; Dom Souza na Secretaria de Comunicação; Ana Rosa na Secretaria de Cultura e Turismo; Daniel Balke (vice-prefeito eleito) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura; Carlos Alexandre na Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas; Paula Trevizolli na Secretaria de Educação; Pedro Paulo na Secretaria da Fazenda; Jackson Carlos na Secretaria de Governo; José Batista na Secretaria de Esporte e Lazer; José Aparecido Nascimento na Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal; Eduardo Figueiredo na Secretaria de Obras; Clécio Gonçalves na Secretaria de Saúde; Agilio Nicolas (vereador eleito) na Secretaria de Serviços Urbanos; Denerval Jardim, o Deí, na Secretaria de Planejamento Urbano; Osni Pasquarelli (vereador eleito) na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana; Daniele Freitas na Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil; e Cida Gambale como presidente do Fundo Social de Solidariedade.