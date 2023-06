PROADI-SUS tem inscrições abertas para 48 cursos gratuitos na área da saúde; saiba como se inscrever

Visando contribuir para o fortalecimento da rede pública de saúde no Brasil, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, está com vagas abertas para 48 cursos gratuitos nos setores da atenção básica, pesquisa clínica, segurança do paciente, transplantes e educação em saúde. As inscrições podem ser realizadas por meio dos links disponibilizados nas descrições de cada curso ao final do texto, divididos por área de atuação.



As qualificações acontecem em todo o território nacional e fazem parte de uma série de projetos executados pelos hospitais que integram o PROADI-SUS, o Ministério da Saúde e instituições parceiras, como o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), levando a expertise de seus especialistas na formação dos profissionais da rede pública. Vale ressaltar que as modalidades variam entre Ensino à Distância (EaD), híbrido e presencial.



As ações são conduzidas por meio dos projetos: EducaVE , Atenção Básica e Assistência Farmacêutica , Pesquisa Clínica , Cuida APS , Programa de Transplantes , Paciente Seguro , Educa CEP , Diretrizes , Saúde em Nossas Mãos e Residências , e executadas pela BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês, respectivamente. Confira abaixo a relação dos cursos disponíveis:



Vigilância Epidemiológica

Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica

Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica

O curso tem o objetivo de abordar o cuidado farmacêutico na atenção à saúde, o desenvolvimento do cuidado farmacêutico e orientações para a construção do projeto de implantação do cuidado farmacêutico na atenção básica. A iniciativa educacional é para gestores municipais de saúde (secretários de saúde ou coordenadores/supervisores regionais de saúde), gestores responsáveis pela Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (AB/APS) municipal ou estadual, gestores responsáveis pela Assistência Farmacêutica municipal ou estadual, profissionais de nível superior da equipe de gestão e/ou profissionais de nível superior atuantes na AB/APS e/ou Assistência Farmacêutica do SUS nos municípios e estados.

Carga horária: 30 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 500

Link de inscrição: Link

Pesquisa clínica

Curso Introdutório de Pesquisa Clínica

O curso tem o objetivo de disseminar conhecimentos e conceitos básicos da Pesquisa Clínica, preferencialmente para estudantes da área da saúde e profissionais atuantes em pesquisa clínica. Podem participar do curso todas as pessoas interessadas na temática.

Carga horária: 16 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 1000

Link de inscrição: Link

Atenção Primária à Saúde (APS)

Gestão dos Serviços a APS e o Monitoramento do Cuidado das Pessoas com Condições Crônicas

O curso tem como foco no incremento de ferramentas que auxiliem a prática e a qualificação do processo de gestão das equipes no cuidado de pessoas com condições crônicas. A iniciativa é ofertada para gestores e demais trabalhadores do SUS, atuantes em atividades relacionadas à gestão da Atenção Primária à Saúde (APS).

Carga horária: 48 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 4500

Link de inscrição: Link

Transplantes e morte encefálica

Transplante Renal – Aspectos Clínicos, Cirúrgicos, Enfermagem e Multiprofissionais

Nesse curso, o aluno será capaz de identificar os critérios clínicos, cirúrgicos e condutas assistenciais médicas, de enfermagem e multiprofissionais para o cuidado centrado nos pacientes de transplante de rim. Podem participar da iniciativa profissionais da saúde que tenham interesse na temática.

Carga horária: 20 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: livre

Link de inscrição: Link

Transplante de Fígado – Aspectos Clínicos, Cirúrgicos, Enfermagem e Multiprofissionais

Nesse curso, o aluno será capaz de identificar os critérios clínicos, cirúrgicos e condutas assistenciais médicas, de enfermagem e multiprofissionais para o cuidado centrado nos pacientes de transplante de fígado. Podem participar da iniciativa profissionais da saúde que tenham interesse na temática.

Carga horária: 32 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: livre

Link de inscrição: Link

Transplante Pulmão – Aspectos Clínicos, Cirúrgicos, Enfermagem e Multiprofissionais

Nesse curso, o aluno será capaz de identificar os critérios clínicos, cirúrgicos e condutas assistenciais médicas, de enfermagem e multiprofissionais para o cuidado centrado nos pacientes de transplante de pulmão. Podem participar da iniciativa profissionais da saúde que tenham interesse na temática.

Carga horária: 16 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: livre

Link de inscrição: Link

Diagnóstico de Morte Encefálica

Nesse curso o aluno será capaz de identificar as etapas e provas clínicas do diagnóstico de morte encefálica com seus resultados embasados nas condutas do CFM - Resolução CFM 2173 - 15/12/17. A iniciativa é para profissionais da saúde interessados na temática.

Carga horária: 10 min.

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: livre

Link de inscrição: Link

Transplante de Coração – Aspectos Clínicos, Cirúrgicos, Enfermagem e Multiprofissionais

Nesse curso, o aluno será capaz de identificar os critérios clínicos, cirúrgicos e condutas assistenciais médicas, de enfermagem e multiprofissionais para o cuidado centrado nos pacientes de transplante de coração. Podem participar da iniciativa profissionais da saúde que tenham interesse na temática.

Carga horária: 14 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: livre

Link de inscrição: Link

Segurança do paciente

Segurança no uso de medicamentos em neonatologia

O curso aborda aspectos relacionados à segurança no uso de medicamentos em neonatologia. O principal objetivo do conteúdo apoiado nos seus recursos educacionais é fornecer subsídios para profissionais de saúde para manejo seguro de medicamentos em pacientes neonatos hospitalizados de forma instrumental com casos práticos. Podem participar do curso profissionais graduados em nível técnico e/ou superior que atuam no cuidado de pacientes neonatos.

Carga horária: 1 hora

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Ampliação em projetos de melhoria

O curso aborda e apoia a aprendizagem de aspectos referentes à ampliação de projetos de melhoria, utilizando estratégias previstas no Modelo de Melhoria. A capacitação é para profissionais clínicos e não-clínicos que atuam na área da saúde, graduados em nível superior que desenvolvem ações de melhoria contínua.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Entendendo e analisando gráficos de tendência em projetos de melhoria

O curso aborda sobre o uso de dados e interpretação de gráficos de tendência para monitoramento das mudanças testadas e implantadas em projetos de melhoria. A formação é voltada para profissionais que atuam na área da saúde, graduados em nível superior que desenvolvem ações de melhoria contínua. Líder do projeto na instituição e núcleo de segurança do paciente. Diretores, supervisores de unidades e gerentes e equivalentes também podem ser beneficiados com o curso.

Carga horária: 4 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Estruturação da gestão do risco

O curso é para trabalhadores e estudantes da área e aborda aspectos relacionados a estruturação da gestão do risco em ambiente hospitalar para promoção de segurança em processos de saúde através da mitigação e percepção de riscos.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Formando equipes de alta performance

O curso aborda sobre a formação de equipes de alta performance e engajadas na promoção do cuidado eficiente e seguro dos pacientes. Podem participar profissionais clínicos e não-clínicos que atuam na área da saúde, graduados em nível superior que desenvolvem ações de melhoria contínua. Equipes assistenciais envolvidas na ampliação/implantação de projetos de melhoria. Supervisores de unidades e gerentes e equivalentes também podem ser beneficiados com o curso.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Fundamentos do modelo de melhoria e o uso do PDSA

O curso aborda os fundamentos do Modelo de Melhoria e a utilização do ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act) como estrutura fundamental para a execução de projetos de melhoria. Para participar, os profissionais devem atuar na área da saúde, com formação em nível técnico e/ou graduação em nível superior, servidores e/ou colaboradores de instituições que atendam usuários do Sistema Único de Saúde e que desenvolvam ações de melhoria contínua. Além do líder do projeto na instituição e do núcleo de segurança do paciente, sugerido para qualquer membro da equipe assistencial. Também podem ser beneficiados com o curso supervisores de unidades e gerentes e equivalentes.

Carga horária: 1 hora

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Implementação e sustentabilidade de projetos de melhoria

O curso aborda e apoia a aprendizagem de aspectos referentes à implementação de projetos em saúde realizados em pequena escala e a sustentabilidade das ações implantadas, estratégia importante e prevista na metodologia do Modelo de Melhoria para continuidade das ações de melhoria realizadas nas instituições de saúde. Para participar do curso, o interessado deverá ser profissional atuante na área da saúde, graduado em nível superior que desenvolve ações de melhoria contínua. Líder do projeto na instituição e núcleo de segurança do paciente. Diretor, supervisor de unidades, gerente ou equivalente também pode se beneficiar com o curso.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Liderança para promoção de mudança

O curso aborda e apoia a aprendizagem de aspectos relacionados a conhecimentos e habilidades referentes à liderança voltada à promoção de mudanças, ponto importante para alcançar melhorias sustentáveis nos serviços de saúde. Podem participar da capacitação os profissionais clínicos e não-clínicos que atuam na área da saúde, graduados em nível superior que desenvolvem ações de melhoria contínua. Equipes assistenciais envolvidas na ampliação/implantação de projetos de melhoria, líder do projeto na instituição, supervisores diretos das unidades envolvidas e núcleo de segurança do paciente.

Carga horária: 6 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Segurança do paciente na assistência farmacêutica

O curso é para profissionais clínicos, gestores, profissionais graduados e estudantes que atuam na área de saúde ou que tenham interesse pelo tema e aborda aspectos relacionados a segurança do paciente no processo da assistência farmacêutica, fornecendo subsídios a nível multiprofissional para a organização e realização deste processo com foco na segurança do paciente.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Segurança no uso de medicamentos para idosos

O curso, para profissionais clínicos, graduados em nível técnico e/ou superior que atuam na área da saúde, aborda aspectos relacionados à segurança no uso de medicamentos em pacientes idosos hospitalizados, fornecendo subsídios a nível multiprofissional para o manejo seguro de medicamentos nesta população.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link da inscrição: Link

Segurança no uso de medicamentos em pediatria

O curso aborda aspectos relacionados à segurança no uso de medicamentos em pacientes pediátricos hospitalizados. O objetivo geral do curso é fornecer subsídios para que os profissionais de saúde consigam compor o manejo seguro de medicamentos em pacientes pediátricos. Podem participar do curso profissionais graduados em nível técnico e/ou superior que atuam no cuidado de pacientes pediátricos.

Carga horária: 1 hora

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Educação em saúde

Todos os cursos oferecidos abaixo são para coordenadores, membros, funcionários administrativos dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e demais usuários do sistema CEP/CONEP.

Histórico do sistema CEP/CONEP

Este módulo aborda conteúdos relacionados ao histórico do Sistema CEP/CONEP, contextualizando desde a sua criação até os dias atuais. Além disso, apresenta a composição necessária para o funcionamento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs).

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Procedimentos administrativos dos CEPS

Este curso permitirar conhecer e compreender como se dá a relação entre a Conep e o CEP desde sua criação até o funcionamento do Comitê, conforme normativas do Sistema CEP/Conep.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Marcos regulatórios do sistema CEP/CONEP para o processo de análise ética de projetos de pesquisa

Com esta capacitação, você irá conhecer as normas e resoluções regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos do Sistema CEP/CONEP. Este módulo aborda as normas e resoluções vigentes para pesquisas envolvendo seres humanos.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Procedimentos operacionais da plataforma Brasil

Este módulo permitirá conhecer os procedimentos operacionais da Plataforma Brasil, bem como histórico, conceitos e operacionalização e funcionalidades para os perfis de pesquisador, funcionário administrativo (secretário(a), membro de CEP (relator) e coordenador.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Submissão e apreciação de protocolos de pesquisa

O módulo aborda os processos envolvidos na tramitação dos protocolos de pesquisa que são realizados na Plataforma Brasil: submissão, apreciação e monitoramento, emenda, extensão e notificação. Apresenta, ainda, os documentos obrigatórios para a avaliação ética, as áreas temáticas, as áreas de conhecimento, o protocolo de pesquisa, o parecer consubstanciado, o fluxo e os prazos envolvidos nesses processos.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Documentos obrigatórios em protocolos de pesquisa

Este módulo apresenta os documentos obrigatórios que devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para que seja realizada a análise ética.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Consentimento livre e esclarecido

O módulo aborda o direito do participante da pesquisa; assistência, danos e indenização do participante; autonomia do participante; processo de elaboração e obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); processo de elaboração e obtenção do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Controle social no sistema CEP/CONEP: representantes de participantes de pesquisa

Este curso te permitirá conhecer o conceito, os requisitos para indicação, o perfil, a importância, as atribuições e as responsabilidades dos representantes de participantes de pesquisa (RPPs), bem como as contribuições dos RPPs e do controle social para o Sistema CEP/Conep.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Princípios metodológicos básicos e questões éticas

A capacitação permitirá compreender os princípios metodológicos no desenvolvimento de projetos de pesquisa e as questões éticas mais comumente envolvidas na análise e no desenvolvimento da pesquisa.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Pesquisa clínica e utilização de drogas experimentais na assistência

Compreender a importância da pesquisa clínica e os aspectos éticos, metodológicos e regulatórios. Este módulo apresenta a definição e a importância da pesquisa clínica, as etapas e as fases de desenvolvimento, os métodos epidemiológicos, o monitoramento do participante de pesquisa e as questões relacionadas à garantia e ao financiamento da pesquisa, bem como os aspectos éticos envolvidos nos estudos que utilizam drogas experimentais na assistência.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Biobancos e biorrepositórios

O objetivo deste módulo é apresentar e discutir o tema dos biobancos e biorrepositórios a partir de três perspectivas: definições e marcos regulatórios; processos de constituição e tramitação; e uso compartilhado e cooperação para que o estudante seja capaz de reconhecer as especificidades dos biobancos e dos biorrepositórios e de orientar e avaliar os protocolos de pesquisa envolvendo armazenamento de material biológico humano ou que farão uso de material armazenado.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Elaboração de parecer: casos práticos de análise ética

O curso tem o objetivo de fornecer instrumentos necessários aos membros relatores de Comitês de Ética em Pesquisa para aprimorar a elaboração de parecer consubstanciado de protocolos de pesquisa.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Questões éticas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas com seres humanos durante emergências sanitárias e desastre humanitários

Esta capacitação permitirá identificar os princípios e procedimentos a serem considerados para a avaliação ética de protocolos de pesquisa que propõem a realização de qualquer parte de pesquisas com seres humanos em ambiente virtual, incluindo o processo e registro de consentimento/assentimento do participante.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Sistema GRADE - Graduação da Certeza da Evidência

O curso “Sistema GRADE – graduação da certeza da evidência” tem como objetivo avaliar evidência para diretrizes clínicas, revisões sistemáticas e avaliações de tecnologias em saúde para a tomada de decisão e transpor as informações contidas em revisões sistemáticas para as tabelas de sumário das evidências e perfil das evidências. Podem participar do curso profissionais com conhecimento em revisão sistemática ou avaliação de tecnologias em saúde, especialmente metodologistas, acadêmicos, profissionais que trabalham com a temática diretrizes e ATS, gestores e público científico que se relaciona com a área.

Carga horária: 20 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Curso básico para desenvolvimento de diretrizes clínico-assistenciais

O objetivo do curso é capacitar os profissionais de saúde a compreenderem o panorama de desenvolvimento de diretrizes clínico-assistenciais no Brasil, avaliar criticamente diretrizes clínico-assistenciais; e desenvolver diretrizes clínico-assistenciais, incluindo Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O curso é para profissionais de saúde interessados no tema, especialmente metodologistas, acadêmicos, profissionais de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), gestores e público científico que se relaciona com a área.

Carga horária: 20 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Curso de atualização - Cuidados em alta complexidade

O curso é para profissionais de enfermagem que atuam e poderão atuar no atendimento aos pacientes críticos que não possuem experiência em áreas críticas. A capacitação é autoinstrucional foi desenvolvido para profissionais com pouca experiência em cuidados complexos, composto por conteúdos que envolvem a assistência de enfermagem ao paciente crítico.

Carga horária: 10 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Envolvimento do paciente e da família nos cuidados

O curso tem o objetivo de capacitar o profissional para promover a importância do envolvimento do paciente e família pela equipe de saúde de forma compassiva, provendo as habilidades e ferramentas necessárias para o engajamento no cuidado compartilhado. Esse curso é para profissionais da área da saúde que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e que desenvolvem ações de melhoria contínua.

Carga horária: 2 horas

Modalidade: EAD Autoinstrucional

Quantidade de vagas: ilimitada

Link de inscrição: Link

Cursos na área de residência em saúde

Curso de capacitação de vistoriadores de programas de residência de área médica

O curso abordará as principais premissas da legislação da residência médica e as diretrizes de formação por Matrizes de Competência, por especialidades, além de questões éticas e de bioética do profissional visitador. O curso é destinado a Médicos Especialistas com disponibilidade para realizar atividade de vistoria à Programas de Residência da Área Médica.

Carga horária: 40 horas

Modalidade: híbrido

Quantidade de vagas: 75

Link de inscrição: Link

Fortalecimento da construção de novos programas de residência em saúde

O curso é voltado para instituições de saúde interessadas em aderir programas de residência. A tutoria abordará o preenchimento do instrumento PCP, tutoria síncrona por videoconferência e exercício simulado da avaliação do documento produzido. Ao todo, serão oferecidos 45 novos programas, preferencialmente contemplando diferentes instituições. O curso é destinado a coordenadores e equipes de instituições interessadas na submissão de novos programas de residência médica.

Carga horária: 40 horas

Modalidade: EAD

Link de inscrição: Microsoft Forms

Diagnóstico situacional e intervenções em programas de residência médica em diligência

O objetivo do curso é oferecer tutoria síncrona por videoconferência para coordenadores e equipes de instituições de saúde com discussão das fragilidades e possíveis planos de ação factíveis à realidade da instituição. Serão oferecidos até 45 novos programas, contemplando diferentes instituições. Podem participar, coordenadores e equipes de instituições interessadas na temática.

Carga horária: 14 horas

Modalidade: EAD

Link de inscrição: Microsoft Forms

Abertura de processo para participação na ação de apoio ao desenvolvimento de programas de ano adicional em gestão

O curso tem o objetivo de apoiar as demandas do Ministério da Saúde, enquanto ordenador da formação de Recursos Humanos em Saúde no Brasil, na atenção integral à formação de profissionais de saúde de excelência, contribuindo para o processo de expansão e qualificação da força de trabalho em saúde especializada no país, orientada pelas necessidades do SUS. A ação é destinada a coordenadores e equipes de instituições interessadas e serão ofertadas ações de apoio para até 22 novos programas de Ano Adicional em Gestão.

Carga horária: 18 horas

Modalidade: EAD

Link de inscrição: Microsoft Forms

Curso de programas de bem-estar e saúde mental na residência

O objetivo do curso é o aprimoramento dos modelos de atenção e de formação, no sentido da ampliação do acesso e da integralidade do cuidado em redes de atenção à saúde. A ação é voltada para coordenadores, preceptores/tutores e mentores de programas de Residência Médica e Profissional em saúde no Brasil.

Carga horária: 20 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 100

Link de inscrição: Link

Curso de formação para mentores para residências em saúde

O curso visa a atenção integral à formação de profissionais de saúde de excelência, contribuindo para o processo de expansão e qualificação da força de trabalho em saúde especializada no país, orientada pelas necessidades do SUS. A ação é voltada para profissionais de saúde que atuam como preceptores em Programas de Residência credenciados pela Comissão Nacional de Residências Médica (CNRM) e Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), e interessados em capacitação em mentoria.

Carga horária: 40 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 100

Link de inscrição: Link

Aprimoramento do cientificismo e produção científica nos programas de residência

O curso é uma capacitação teórico-prática à distância para Residentes e Preceptores sobre Metodologia Científica, de forma que este público tenha o básico necessário para a elaboração de projetos de pesquisa, além de tutoria à distância de forma a apoiar a submissão destes projetos aos Comitês de Ética em Pesquisa ou colegiados correspondentes determinados pelos seus programas.

Carga horária: 50 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 1.125

Link de inscrição: Link

Curso de aperfeiçoamento de operação do Núcleo Interno de Regulação/NIR

Serão abordados temas como diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), contextos e desafios do Núcleo Interno de Regulação (NIR), liderança e eficiência hospitalar, gestão da informação e tomada de decisão em ambientes hospitalares. A proposta do curso concentra-se na realização de aulas teóricas assíncronas, oficinas e atividades práticas síncronas e assíncronas com o intuito de capacitar o aluno nestes temas. O curso é voltado para residentes de Programas da Área da Saúde, credenciados pela CNRM e CRNMS.

Carga horária: 180 horas

Modalidade: EAD

Quantidade de vagas: 225

Link de inscrição: Link

Sobre o PROADI-SUS

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROADI-SUS, foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde. Hoje, o programa reúne seis hospitais sem fins lucrativos que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCor, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês. Os recursos do PROADI-SUS advém da imunidade fiscal dos hospitais participantes. Os projetos levam à população a expertise dos hospitais em iniciativas que atendem necessidades do SUS. Entre os principais benefícios do PROADI-SUS, destacam-se a redução de filas de espera; qualificação de profissionais; pesquisas do interesse da saúde pública para necessidades atuais da população brasileira; gestão do cuidado apoiada por inteligência artificial e melhoria da gestão de hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil.