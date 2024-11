Proclamação da República: Rodoanel espera 700 mil veículos

Com a chegada do feriado prolongado da Proclamação da República, a SPMAR se prepara para um intenso fluxo de veículos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A expectativa é de que cerca de 704 mil veículos utilizem a via durante o período, sendo 500 mil pelo trecho Sul e 204 mil pelo trecho Leste.O horário de maior fluxo deverá ser registrado na sexta-feira, das 14h às 22h, e no sábado, das 9h às 13h.

Principais causas de interrupção de viagens em feriado, as panes secas e mecânicas podem ser evitadas com uma simples revisão do automóvel, por isso, Andrew Aquino, gerente de operações da SPMAR alerta para os cuidados que se deve ter antes de pegar a estrada.

“O motorista nunca deve esquecer de fazer a verificação dos itens básicos do seu veículo, como pneus e sua calibragem, fluidos, limpadores de para-brisa, lâmpadas e faróis, bateria e freios, afim de evitar surpresas no meio da estrada”, explica Aquino, que reforça um ponto importante “É fundamental que o motorista planeje o trajeto da viagem e cheque se há combustível mais do que suficiente para o destino final. Se precisar parar para abastecer ou descansar, já mapeie antecipadamente possíveis postos no caminho”.

A operação feriado contará com 20 viaturas, entre elas: cinco ambulâncias, sete guinchos, cinco veículos de inspeção, um de supervisão de tráfego, um caminhão de combate ao incêndio, um carro de resgate de animais. Nos horários de pico, a concessionária reforçará a equipe operacional do Centro de Controle Operacional, além de aumentar o número de guinchos leves e viaturas de inspeção de tráfego.

Ótima opção de trajeto ao litoral – o Rodoanel pode ser um percurso mais rápido e seguro para os motoristas que saem de diversos bairros e cidades da Região Metropolitana de São Paulo em direção ao litoral:

Quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros), pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel com acesso pelas rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

Partindo de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) a opção é pegar o Trecho Sul do Rodoanel no acesso pela Rodovia Régis Bittencourt.

Nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) o acesso ao Trecho Sul do Rodoanel se dá pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.

Para o motorista de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos que segue em direção ao litoral sul há três opções para acessar o Trecho Leste do Rodoanel: km 205 da Rodovia Presidente Dutra, km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).

Novembro azul - No mês de conscientização à saúde masculina, a concessionária SPMAR promove ações diárias nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, de apoio ao Novembro Azul, inclusive no feriado.

Os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) exibirão mensagens reforçando a importância do exame preventivo “Novembro Azul 2024, sua saúde está em dia? #minhasaúdenoazul”.

Apoio - O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá)