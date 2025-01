Procon alerta população sobre golpes por telefone em Ferraz

O Procon de Ferraz de Vasconcelos alerta a população sobre os golpes por telefone. São pelo menos três tipos de situações para ludibriar os consumidores e por isso é ideal ficar atento e com as atenções redobradas. Um dos golpes comuns é o do “Falso Sequestro”. Ele funciona assim: quando a pessoa recebe uma ligação e o número chamado é desconhecido ou não identificado.

Ao atender a chamada, uma voz simula o desespero de uma vítima de sequestro e pede o pagamento de resgate, geralmente para soltar o parente. É muito comum para enganar pessoas idosas que ficam aflitas com toda a situação criada.

Outra ameaça é o roubo de dados financeiros ou pisching (é um tipo de crime cibernético cujo objetivo é obter informações pessoais de usuários, como senhas bancárias, números de cartão de crédito e números de identidade).

Nesta prática também se inclui o sequestro da conta do WhatsApp, quando após a confirmação dos dados, o falso atendente solicita à vítima um código recebido por SMS.

Mediante a confirmação, o aplicativo é aberto em outro celular com os contatos da vítima e começa a extorsão de dinheiro junto aos contatos mais próximos da vítima.

Há também o roubo de dados pessoais, quando são solicitadas informações como dados pessoais completos, número dos documentos de identidade, data de nascimento, nome de pai e mãe.

O diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, dá algumas dicas para a população se proteger destes golpes: “A principal delas, com certeza é não fornecer dados pessoais via telefone ou por aplicativo de mensagem”, afirmou ele, acrescentando outras orientações importantes também como nunca fornecer senhas ou códigos de confirmação por telefone e sempre desconfiar da facilidade do suposto ganho anunciado.

É preciso sempre ficar atento, pois a partir do momento que um tipo de golpe se torna conhecido, os golpistas criam outros e assim em diante. Por isso, a informação sobre os tipos de golpes, como eles agem é fundamental ser disseminada.

Em caso de dúvidas, procure o Procon de Ferraz, que funciona na rua Américo Truffeli, número 60, no Parque São Francisco, em frente à estação Gianetti. O órgão funciona no Centro de Integração Social (CIS). Qualquer dúvida, a equipe estará pronta para esclarecer pessoalmente ou pelo telefone: 4679-4782.