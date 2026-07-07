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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Infraestrutura

Pavimentação da Rua Nicolau de Leo, na região da Vila Margarida, leva melhorias para Ferraz

Obra concluída amplia a segurança viária e leva mais qualidade de vida aos moradores da região

06 julho 2026 - 16h46Por de Ferraz
Obra concluída amplia a segurança viária e leva mais qualidade de vida aos moradores da regiãoObra concluída amplia a segurança viária e leva mais qualidade de vida aos moradores da região - (Foto: Vinícius Cavalcante/SecomFV)

A pavimentação da Rua Nicolau de Leo, na Vila Margarida, foi concluída levando mais infraestrutura, segurança e conforto para moradores, motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente.

A obra integra o conjunto de investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Obras para melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais qualidade de vida à população. Com a pavimentação, a rua passa a contar com melhores condições de tráfego, facilitando o deslocamento dos moradores e o acesso aos serviços da região.

Além de proporcionar mais segurança para quem circula pelo local, a melhoria reduz os transtornos causados pela poeira em períodos de estiagem e pelo barro durante as chuvas, tornando a via mais acessível e segura.

Segundo o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a entrega da pavimentação representa mais um avanço na infraestrutura da cidade.
"Seguimos trabalhando para levar melhorias aos bairros e atender demandas importantes da população. A pavimentação da Rua Nicolau de Leo transforma a mobilidade da região, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores da Vila Margarida", destacou o secretário.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos continua investindo em obras de infraestrutura urbana para modernizar a cidade, melhorar a mobilidade e garantir mais desenvolvimento para todas as regiões do município.

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