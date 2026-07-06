Estação Cidadania e Cultura recebe diversas oficinas culturais gratuitas

Durante as próximas semanas, a Estação Cidadania e Cultura localizada na Rua Francisco Sperandio, 700, Cidade Kemel, receberá diversas atrações culturais gratuitas por meio do projeto Fábrica de Cultura 4.0 realizado pelo Ministério da Cultura. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, dos dias 06 a 17 de julho, e não precisam de inscrição prévia.

Nesta segunda-feira (06), as crianças do Centro da Juventude (CJ) dos bairros Angelina e São Luís assistiram a uma apresentação circense e musical com a Caravana do Canjão com Tio Jucão, o momento enfatizou a importância da amizade, do abraço e do cuidado com a natureza.

A aula de bordado também estava ocorrendo no 2° andar do prédio, ministrada pela professora Sula. Diversos alunos se dedicavam à arte do artesanato. Entre eles, três irmãos que vieram do Equador para o Brasil e não deixam de participar das aulas.

"Eu estou gostando muito das aulas; estou aprendendo o bordado hoje, mas já fiz crochê e fuxico, recomendo para todos", pontuou Eliana, de 16 anos.

Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, o objetivo da ação é trazer o acesso a movimentos culturais para todos: " O bom é ver a comunidade presente e engajada nos movimentos culturais aqui da cidade. Esse é nosso objetivo e estamos constantemente trabalhando para isso", relatou.

A programação é realizada pela Fábrica de Cultura 4.0, Catavento Cultural e Educacional, Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Confira a programação completa:

06 de julho (segunda-feira)

10h00

Show Musical: "Caravana do Canjão com Tio Jucão"

14h30

Contação de História: "Conto que te quero tanto"

07 de julho (terça-feira)

10h00

Espetáculo: "João e Maria"

14h30

Contação de História: "Voa Passarada!"

08 de julho (quarta-feira)

10h00

Show Musical: "Em Cantos"

12h00

Espetáculo: "Alice, a Comédia Infantil"

14h30

Contação de História: "O Menino do Nariz Vermelho"

16h30

Contação de História: "Ana é Ana"

13 de julho (segunda-feira)

10h00

Espetáculo: "Akenothon"

14h30

Contação de História: "Histórias que Encantam"

14 de julho (terça-feira)

10h00

Espetáculo: "A princesa Tuná e a água perdida"

14h30

Contação de História: "Saltimbancos em: Forrobodó dos bichos"

15 de julho (quarta-feira)

10h00

Show Musical: "Missão Natureza"

14h30

Contação de História: "Contos da Floresta"

16 de julho (quinta-feira)

10h00

Espetáculo: "O Trapiche Encantado"

14h30

Contação de História: "O Folclore Brasileiro – Lendas da Água"

17 de julho (sexta-feira)

10h00

Show Musical: "Saraokê"

12h00

Show Musical: "Brincadeiras do Brasil"

14h30

Contação de História: "Cordel e Xilogravura: um amor em preto e branco"

16h30

Contação de História: "O Folclore Brasileiro – Boitatá"