GCM de Itaquá apreende 2,3 mil porções de entorpecentes durante operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba intensificou, entre quinta-feira (2) e domingo (5), as ações de combate ao tráfico de drogas e patrulhamento preventivo em mais de 50 bairros do município. As operações resultaram na apreensão de 2,3 mil porções de entorpecentes, além da recuperação de um veículo e do atendimento de 93 chamados de perturbação do sossego.

"As operações são planejadas com base no mapeamento das áreas de maior incidência criminal e no trabalho de inteligência da GCM. Seguiremos intensificando o patrulhamento preventivo e ostensivo para combater a criminalidade e ampliar a sensação de segurança no município", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Durante a operação realizada entre a noite de quinta (2) e a madrugada de sexta (3), as equipes apreenderam 2.331 porções de entorpecentes, entre drogas K, crack, cocaína, skank, haxixe, meleca, comprimidos, lança-perfume e maconha.

As ocorrências foram registradas no Jardim Tropical, Maragogipe, Vila Ferreira, Jardim Josely, Manoel Feio, Morro Branco, Marengo Baixo e em outros pontos mapeados pelas equipes como áreas de atuação do tráfico. As equipes ainda recuperaram um veículo produto de roubo no Jardim Valparaíso.

No sábado (4), uma nova ação no Marengo resultou na apreensão de 108 porções de entorpecentes, sendo 39 de cocaína, 34 de crack, 23 de droga k e 12 de maconha. Ao todo, as operações contabilizaram a retirada de circulação de 2.439 porções de entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Central do município.

"Estamos investindo cada vez mais no fortalecimento da Guarda Civil Municipal para garantir mais segurança à população. Essas apreensões representam um duro golpe contra o tráfico de drogas. Nossa missão é proteger as famílias de Itaquá com ações permanentes em todas as regiões da cidade", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.