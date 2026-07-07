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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Região

Copa Junina Poá encerra programação após reunir milhares de torcedores em clima de festa e união

Evento promovido pela Prefeitura transformou a Praça de Eventos em ponto de encontro de famílias e visitantes durante a Copa do Mundo, consolidando-se como um grande sucesso de público

06 julho 2026 - 17h20Por De Poá
Copa Junina Poá encerra programação após reunir milhares de torcedores em clima de festa e uniãoCopa Junina Poá encerra programação após reunir milhares de torcedores em clima de festa e união - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Copa Junina Poá 2026 chegou ao fim neste domingo (05) após mais uma grande mobilização da torcida na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Apesar da derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Noruega e do adiamento do sonho do hexacampeonato, o encerramento da programação foi marcado pelo clima de confraternização, união e celebração proporcionado pelo evento, que reuniu milhares de pessoas ao longo dos dias de transmissão dos jogos do Mundial.

Mais uma vez, a Praça de Eventos recebeu um grande público para acompanhar a transmissão. Com o espaço lotado, os torcedores viveram intensamente cada momento do jogo, comemorando as chances de gol da Seleção Brasileira e reagindo com apreensão aos gols da Noruega, em um jogo que manteve a expectativa até os minutos finais.

Sucesso

Promovida pela Prefeitura de Poá, a Copa Junina transformou a Praça de Eventos em um dos principais pontos de encontro da região durante a Copa do Mundo. Com mega telão de LED de 50 metros quadrados, praça de alimentação, brinquedos infláveis gratuitos, distribuição de pipoca e algodão-doce, espaços instagramáveis e atrações para toda a família, o evento recebeu moradores de Poá e visitantes de diversas cidades, fortalecendo o sentimento de pertencimento e convivência entre os torcedores.

Além de incentivar a torcida pela Seleção Brasileira, a iniciativa movimentou o comércio local, impulsionou a gastronomia e reafirmou o compromisso da administração municipal em promover eventos gratuitos de qualidade, voltados ao lazer, à convivência familiar e ao fortalecimento da economia da cidade.

O prefeito Saulo Souza destacou que, embora o resultado dentro de campo não tenha sido o esperado, a Copa Junina cumpriu seu principal objetivo de proporcionar momentos inesquecíveis para a população. "O sonho do hexa foi adiado mais uma vez, mas a história da nossa Seleção continua e o futebol sempre oferece uma nova oportunidade. Mais do que o resultado, ficam os dias especiais que vivemos na Copa Junina, com famílias reunidas, crianças brincando, amigos torcendo juntos e visitantes de várias cidades compartilhando esse clima de alegria e respeito. Foi emocionante ver a Praça de Eventos tomada pelo verde e amarelo, mostrando a força da nossa gente. Encerramos esse evento, inédito na cidade, com a certeza de que Poá teve uma Copa que ficará na memória de todos”, disse.

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