Priscila anuncia avanço de obras de recapeamento em ruas de Ferraz

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, anunciou nas redes sociais o avanço do programa de recapeamento asfáltico em diferentes regiões da cidade. Em publicação ao lado do vereador Alexandro Santos Alves, a chefe do executivo destacou as melhorias já realizadas nas ruas Edir do Couto Rosa, Crislaine Lemes da Silva e Luiz Batista da Silva, além de destacar a revitalização da Avenida Dom Pedro em outra publicação.



Segundo a administração municipal, as intervenções integram o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Ferraz e têm como objetivo ampliar a segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto para motoristas e moradores.



As obras de melhorias realizadas no Jardim Papai, região que aguardava há mais de 20 anos por investimentos, substituem a manutenção pontual realizada anteriormente por meio da operação tapa-buraco, garantindo uma recuperação completa do pavimento.



Em outra publicação, Priscila Gambale mostrou o antes e depois da Avenida Dom Pedro, destacando os impactos da obra para a circulação diária de veículos. “Mais uma importante obra de recapeamento asfáltico que está garantindo mais mobilidade, segurança e conforto para quem passa pela via todos os dias”, afirmou.



A prefeita agradeceu o apoio da Câmara Municipal e o Governo Federal através do deputado federal Rodrigo Gambale pelas intervenções no Jardim Papai. Agradeceu também o apoio do vereador Luiz Tenório e do deputado estadual Marcos Damasio, responsável pela viabilização dos recursos destinados à obra de recapeamento da avenida Dom Pedro.



De acordo com a administração municipal, o programa de recapeamento continuará avançando em outras regiões da cidade nos próximos meses.