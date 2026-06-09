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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Região

Priscila anuncia avanço de obras de recapeamento em ruas de Ferraz

Prefeita divulgou novas obras de pavimentação e destacou melhorias na mobilidade urbana da cidade

09 junho 2026 - 17h09Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
prefeita Priscila Gambale anunciou nas redes sociais o avanço do programa de recapeamento asfálticoprefeita Priscila Gambale anunciou nas redes sociais o avanço do programa de recapeamento asfáltico - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, anunciou nas redes sociais o avanço do programa de recapeamento asfáltico em diferentes regiões da cidade. Em publicação ao lado do vereador Alexandro Santos Alves, a chefe do executivo destacou as melhorias já realizadas nas ruas Edir do Couto Rosa, Crislaine Lemes da Silva e Luiz Batista da Silva, além de destacar a revitalização da Avenida Dom Pedro em outra publicação.


Segundo a administração municipal, as intervenções integram o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Ferraz e têm como objetivo ampliar a segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto para motoristas e moradores.


As obras de melhorias realizadas no Jardim Papai, região que aguardava há mais de 20 anos por investimentos, substituem a manutenção pontual realizada anteriormente por meio da operação tapa-buraco, garantindo uma recuperação completa do pavimento.


Em outra publicação, Priscila Gambale mostrou o antes e depois da Avenida Dom Pedro, destacando os impactos da obra para a circulação diária de veículos. “Mais uma importante obra de recapeamento asfáltico que está garantindo mais mobilidade, segurança e conforto para quem passa pela via todos os dias”, afirmou.


A prefeita agradeceu o apoio da Câmara Municipal e o Governo Federal através do deputado federal Rodrigo Gambale pelas intervenções no Jardim Papai. Agradeceu também o apoio do vereador Luiz Tenório e do deputado estadual Marcos Damasio, responsável pela viabilização dos recursos destinados à obra de recapeamento da avenida Dom Pedro.


De acordo com a administração municipal, o programa de recapeamento continuará avançando em outras regiões da cidade nos próximos meses.

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