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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Região

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras e comemorações do Dia dos Namorados

Órgão reforça cuidados na contratação de serviços e aquisição de presentes para evitar transtornos e garantir os direitos do consumidor

09 junho 2026 - 16h19Por De Ferraz
O objetivo é orientar os consumidores para realizarem suas escolhas com segurança, evitando prejuízos e situações que possam comprometer a experiência de consumo.O objetivo é orientar os consumidores para realizarem suas escolhas com segurança, evitando prejuízos e situações que possam comprometer a experiência de consumo. - (Foto: Arquivo / Secom FV)

Com a proximidade do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Ferraz de Vasconcelos alerta a população sobre os principais cuidados que devem ser adotados durante as compras e comemorações da data. O objetivo é orientar os consumidores para realizarem suas escolhas com segurança, evitando prejuízos e situações que possam comprometer a experiência de consumo.

Entre as recomendações está a pesquisa prévia de preços e condições oferecidas por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Em restaurantes, por exemplo, é importante verificar antecipadamente informações sobre cardápios especiais, reservas e possíveis cobranças adicionais para a data.

Para quem pretende presentear com vale-presente, o Procon orienta que sejam observadas informações como prazo de validade, locais onde o benefício poderá ser utilizado e eventuais restrições de uso. Já na compra de flores, cestas comemorativas e presentes personalizados, é fundamental solicitar comprovantes contendo a descrição dos produtos adquiridos, além dos detalhes relacionados à entrega.

As compras realizadas pela internet e pelas redes sociais também exigem atenção redobrada. O órgão recomenda que os consumidores verifiquem a reputação das empresas e desconfiem de ofertas com preços muito abaixo da média praticada pelo mercado. 

Outra orientação importante refere-se às cobranças em bares e restaurantes. A prática de consumação mínima é considerada abusiva e não pode ser exigida dos clientes. Já a taxa de serviço destinada ao garçom possui caráter facultativo, cabendo ao consumidor decidir pelo pagamento. No caso do couvert artístico, a cobrança é permitida desde que o valor seja informado de forma clara, ostensiva e antecipada.

Para a aquisição de joias e semijoias, o Procon recomenda solicitar certificado de garantia e informações detalhadas sobre a composição dos produtos. Em qualquer situação de dúvida ou eventual problema na compra de produtos ou contratação de serviços, a orientação é guardar notas fiscais, comprovantes de pagamento, anúncios e registros das negociações realizadas.

Segundo o diretor do Procon de Ferraz de Vasconcelos, Mikael Almeida, a informação continua sendo uma das principais ferramentas de proteção ao consumidor. “Datas comemorativas costumam aquecer o comércio e aumentar a procura por produtos e serviços. Por isso, é fundamental que o consumidor conheça seus direitos, pesquise antes de comprar e mantenha atenção às condições oferecidas. Com planejamento e cautela, é possível evitar transtornos e aproveitar a data com mais tranquilidade”, destacou.

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