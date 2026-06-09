Procon Móvel de Arujá atende no Parque Rodrigo Barreto nesta quarta-feira (10)

A iniciativa leva orientação e defesa do consumidor para mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços públicos. Após passar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Rincão nesta terça-feira (9), a equipe realiza a ação no Barreto nesta quarta-feira (10), das 9h às 14h.



De acordo com o cronograma divulgado pelo Procon de Arujá, o atendimento desta quarta-feira (10) acontecerá no ponto final do bairro Parque Rodrigo Barreto, situado na Avenida Railda Alves de Oliveira.

Durante a ação, os moradores receberão orientação jurídica, esclarecimento de dúvidas e informações detalhadas sobre seus direitos, além de poderem registrar, formalmente, reclamações relacionadas a problemas com produtos ou serviços.



O atendimento descentralizado também conta com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que oferece suporte técnico aos cidadãos e orientações sobre a concessão do seguro-desemprego. A iniciativa ainda amplia o alcance social ao incluir o encaminhamento de profissionais para oportunidades e vagas de emprego disponíveis na região.



A administração municipal reforça o convite para que os moradores do Parque Rodrigo Barreto aproveitem a presença das equipes no bairro, garantindo uma oportunidade ágil para regularizar pendências, esclarecer dúvidas de consumo e buscar apoio para a inserção no mercado de trabalho.