Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Procon Móvel de Arujá atende no Parque Rodrigo Barreto nesta quarta-feira (10)

Moradores do Parque Rodrigo Barreto poderão contar com o atendimento itinerante do Procon Móvel de Arujá nesta semana

09 junho 2026 - 16h25Por De Arujá
A iniciativa leva orientação e defesa do consumidor para mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços públicosA iniciativa leva orientação e defesa do consumidor para mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços públicos - (Foto: Divulgação)

A iniciativa leva orientação e defesa do consumidor para mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços públicos. Após passar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Rincão nesta terça-feira (9), a equipe realiza a ação no Barreto nesta quarta-feira (10), das 9h às 14h.


De acordo com o cronograma divulgado pelo Procon de Arujá, o atendimento desta quarta-feira (10) acontecerá no ponto final do bairro Parque Rodrigo Barreto, situado na Avenida Railda Alves de Oliveira.
Durante a ação, os moradores receberão orientação jurídica, esclarecimento de dúvidas e informações detalhadas sobre seus direitos, além de poderem registrar, formalmente, reclamações relacionadas a problemas com produtos ou serviços. 


O atendimento descentralizado também conta com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que oferece suporte técnico aos cidadãos e orientações sobre a concessão do seguro-desemprego. A iniciativa ainda amplia o alcance social ao incluir o encaminhamento de profissionais para oportunidades e vagas de emprego disponíveis na região. 


A administração municipal reforça o convite para que os moradores do Parque Rodrigo Barreto aproveitem a presença das equipes no bairro, garantindo uma oportunidade ágil para regularizar pendências, esclarecer dúvidas de consumo e buscar apoio para a inserção no mercado de trabalho.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras e comemorações do Dia dos Namorados
Região

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras e comemorações do Dia dos Namorados

Coração de torcedor sofre mesmo?
Região

Coração de torcedor sofre mesmo?

Poá reforça prevenção ao câncer de mama com chegada da Carreta da Mamografia
Região

Poá reforça prevenção ao câncer de mama com chegada da Carreta da Mamografia

2 ª Feira Ciranda ProAC promove artesanato, cultura e formação para mulheres do Alto Tietê
Região

2 ª Feira Ciranda ProAC promove artesanato, cultura e formação para mulheres do Alto Tietê

Assistência Social fortalece rede de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social
Região

Assistência Social fortalece rede de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social

Região do Alto Tietê tem 115 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 115 vagas de emprego disponíveis nos PATs