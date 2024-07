Procon-SP dá dicas para o consumidor aproveitar bem as férias de julho

O Procon-SP pega novamente a estrada para acompanhar quem estará aproveitando as férias de julho em cidades turísticas do estado. E estará muito bem acompanhado pelo projeto Cidadania Itinerante da Secretaria da Justiça e Cidadania e pelo Ipem-SP, que até o final de julho estarão trabalhando para auxiliar o cidadão turista com serviços gratuitos e muita orientação.

Para o Projeto Inverno 2024 o órgão de defesa do consumidor pesquisou preços de hospedagem e alimentação em estabelecimentos de 8 cidades participantes, para que os 5 milhões* de turistas que estarão circulando pelo estado de São Paulo, de acordo com estimativa da Secretaria de Turismo de SP, tenham uma referência na hora de organizar sua viagem e encontrar um hotel, uma pousada ou um restaurante que caibam no seu bolso.

E ainda fará atendimento presencial com orientações em 16 municípios turísticos, atendendo tanto munícipes quanto turistas em ações durante todos os finais de semana de julho – nas sextas-feiras, o Procon Móvel atenderá moradores das cidades e aos sábados, estaciona em pontos turísticos para orientar também os visitantes.

“Com esta ação, o Procon-SP permanece próximo ao consumidor, orientando e recebendo reclamações inclusive durante as férias; é uma forma de mostrarmos a nossa capacidade de atender à população em todos os momentos, incluindo as férias, quando pode haver mais dúvida ou mesmo mais tempo para resolver situações relacionadas a consumo”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Atendimento presencial

Para orientar e tirar dúvidas dos consumidores os especialistas do Procon-SP estarão nas cidades de Cunha, Ibitinga, Itu, São Luís do Paraitinga, São Roque, Amparo, Socorro, São Pedro, Campos do Jordão, Olímpia, Atibaia. Embu das Artes, Porto Ferreira, Bragança Paulista, São Bento do Sapucaí e Aparecida (veja cronograma abaixo).

Já a Secretaria da Justiça e Cidadania vai oferecer serviços gratuitos como 2ª via do CPF e do Título de Eleitor, elaboração de currículo, consultas à Serasa, agendamento para tirar documento de identidade, carteira de trabalho digital, dentre muitos outros, por meio do projeto Cidadania Itinerante.

“Esta é uma iniciativa que amplia a atuação das coordenações e programas da Secretaria da Justiça e Cidadania, fazendo com que os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania cheguem à população”, secretário da Justiça e Cidadania em exercício, Raul Christiano Sanchez.

Também especialistas do Ipem, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, como o Procon-SP, participarão explicando aos consumidores aspectos importantes sobre metrologia que impactam a vida dos consumidores, como a qualidade de fios e cabos elétricos, a verificação de balanças em mercados, bombas de combustível e apoio à Infraestrutura de Qualidade, por exemplo.

“Trabalhos em parceria na vigilância de mercado, ao promover a confiança nas relações de consumo, são importantes para a sociedade, principalmente, para orientar a população, o empresário e os comerciantes no geral. O Procon, instituição também vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, é um importante parceiro para ações tanto educativas quanto de fiscalização, seguindo a orientação de nosso governador, Tarcísio de Freitas, buscamos atuar nestas duas frentes” explica o superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior.

Orientação ao consumidor turista

O órgão de defesa elaborou um material em que destaca 19 cidades que ficam entre 60 e 250km da capital e quais eventos da temporada, produtos típicos e atrações turísticas são oferecidas por elas: Águas de Lindoia, Águas de São Pedro, Atibaia, Boituva, Brotas, Campos do Jordão, Cunha, Embu das Artes, Guararema, Holambra, Itu, Paranapiacaba (vila de Santo André), Ribeirão Pires, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, São Roque, Serra Negra e Socorro.

Atividades como arvorismo, caminhada e trilhas, passeio a cavalo, boia cross, paraquedismo, pedalinho, passeio de trenzinho e muitas outras. Também passeios disponíveis como museus, centro histórico, pista de skate, feiras gastronômicas e de artesanato, mirante, horto florestal etc. O consumidor também encontra informações sobre o que observar e quais cuidados tomar ao comprar produtos típicos das cidades envolvidas, como, mel, queijo, doces caseiros etc.

O material traz ainda orientações sobre os tipos de turismo (aventura, ecológico, rural, cultural e para o público infantil) e dicas de hospedagem: as regras para a estadia em hotéis, pousadas e aluguel de imóvel; o que deve ser observado antes de fazer a reserva (localização e facilidades, infraestrutura e itens oferecidos, como wi-fi e estacionamento, refeições etc.); a importância da comparação de preço, avaliando custo e benefício e outras informações que podem ajudar o consumidor a escolher melhor o lugar em que irá ficar.