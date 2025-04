Professores de Itaquaquecetuba fazem paralisação nesta terça-feira

Professores e professoras da rede pública municipal de ensino de Itaquaquecetuba fazem paralisação nesta terça-feira (29/04), conforme calendário aprovado em assembleia anterior realizada no dia 10 de abril.

A programação desse Dia de Luta da categoria prevê um ato contra o assédio, às 10h, na frente da Secretaria Municipal de Educação (rua Uberlândia, 57). À tarde, às 15h, os professores se reúnem em nova assembleia na frente da Prefeitura Municipal (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283) e às 17h, devem fazer uma caminha até a Câmara Municipal (Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 267). A ação dos professores municipais conta com apoio da subsede da Apeoesp de Itaquaquecetuba e da CUT São Paulo.

Em Itaquá, os professores municipais estão sem reajuste salarial há três anos. Por isso, reivindicam correção de 24,2% para repor as perdas em relação a variação da cesta básica acumuladas entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2025, conforme aponta estudo do Dieese/Apeoesp; igualdade salarial, já que há professores de mesma carga horária que recebem menos do que outros; vale refeição e alimentação; realização de concursos públicos para professores especialistas (artes e educação física) e auxiliares de sala especial com urgência; transparência nos concursos públicos; plano de carreira justo e que valorize os docentes; gestão democrática; climatização das salas de aula; fim do assédio moral e das perseguições entre outras demandas em defesa de seus direitos e de melhores condições de trabalho.

Diante disso, a categoria procurou a Apeoesp, por meio da subsede em Itaquaquecetuba. Após reuniões e uma assembleia virtual foi aprovada uma Pauta de Reivindicações, encaminha à Prefeitura no dia 8 de abril, porém até o momento a administração não abriu negociação com a Apeoesp, que é o sindicato que tem legitimidade para representar os docentes municipais de Itaquá, conforme decisão transitada em julgado em 2020 da segunda instância da Justiça do Trabalho.

No ano passado a Apeoesp encaminhou à Secretaria Municipal de Educação cópia do Acórdão para comprovar sua legitimidade e enviou novamente junto com ofício protocolado na Prefeitura no último dia 8, em que consta a Pauta de Reivindicações da categoria. Importante esclarecer que a Apeoesp pode representar junto aos órgãos municipais apenas os professores e professoras da Educação Básica da rede municipal.

Prefeitura de Itaquá

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Itaquaquecetuba para obter um posicionamento referente à paralisação e às reclamações feitas pela classe. A matéria será atualizada assim que a administração responder.