Programa Mais Médicos, em Ferraz, humaniza e amplia serviços da Saúde

A médica Ludymila Melo e o seu marido também médico vieram do Mato Grosso para atuar no programa Mais Médicos, em Ferraz de Vasconcelos. Os dois atendem a população na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Margarida e praticamente num consultório em frente ao do outro. O programa é um destaque da Secretaria de Saúde da cidade e ajuda a humanizar o atendimento, além de colaborar na ampliação de projetos e programas no município. Em 2021, o Mais Médicos tinha apenas 16 profissionais na cidade. Este número foi turbinado para 42 na gestão da prefeita Priscila Gambale que com o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, tem apostado na parceria com o governo federal para ampliar e melhorar o atendimento no município.

O crescimento no número de profissionais foi na ordem de 162%. A principal característica do programa é o atendimento mais humanizado e o atendimento à família na totalidade. Ao contrário do médico no posto de saúde que tem uma carga horária limitada, o médico generalista do programa passa o dia inteiro na unidade e trata a família toda do paciente, da criança ao idoso: “O atendimento é mais longitudinal, eu não vou resolver todo o problema do paciente em uma única consulta. Vou resolver a demanda principal, mas incentivá-lo a retornar para conferir se a medicação fez efeito e conhecer a família dele na totalidade”, afirmou a médica que tem gostado da experiência de atender os ferrazenses.

O Mais Médicos possibilitou ampliações importantes na saúde como a abertura de mais três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até às 21 horas: Santo Antônio, Vila Margarida e Vila São Paulo totalizando cinco unidades que funcionam das 7 às 21 horas. Além disso, três unidades passaram a atender também aos sábados: CSII, Vila Santo Antônio e Vila Margarida.

O agendamento on-line que acabou com as filas nas unidades logo nas primeiras horas do dia foi outro ganho importante: “O programa Mais Médicos muda a realidade da saúde pública em Ferraz, com médicos comprometidos para atender a nossa população. Tivemos um salto de qualidade muito grande”, afirmou. Ao mesmo tempo em que trabalham atuando no município, os médicos paralelamente continuam sendo bolsistas e permanecem estudando, dedicando uma parte do tempo de trabalho também para se qualificar.

Para o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, que aposta na política do Mais Médicos, a Saúde de Ferraz tem dado importantes avanços com o programa: “Graças ao trabalho que Ferraz tem feito junto ao governo federal conseguimos investir no programa na cidade, ter médicos que já vêm para cá com esta tarefa de tratar toda a família”, declarou ele. Os médicos generalistas têm a sua formação como clínicos gerais, mas também atuam como pediatras e ginecologistas ampliando a oferta de atendimentos na rede municipal.