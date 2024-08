Projeto 'Circuito das Artes' levará diversas atrações culturais gratuitas para o Parque Centenário

O projeto “Circuito das Artes” chega à Mogi das Cruzes no próximo dia 18 (domingo) para oferecer lazer, entretenimento e cultura para toda a população, com atividades gratuitas voltadas para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade.

O projeto acontece das 8h30 às 18 horas, no Parque Centenário da Imigração Japonesa, de Mogi das Cruzes, com suporte de monitores e ambulância com UTI móvel para garantir mais segurança. O parque está localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n - Cezar de Souza.

Entre as atividades oferecidas à população estão oficinas interativas circenses, de desenho para colorir e pintar, pintura facial, esculturas de bexiga, brinquedos infláveis música, dança, teatro, exibição de curta-metragens, cosplay, show de moda de viola, artes folclóricas brasileiras e japonesas. A classificação é livre.

Segundo os organizadores, o projeto “Circuito das Artes” tem como proposta oferecer um mix cultural para que os participantes tenham a oportunidade de vivenciar diferentes tipos de artes, enriquecer seus conhecimentos e, o melhor, entreter crianças e adolescentes fora das telas.

Para garantir a inclusão e acessibilidade a todos, o evento contará com a presença de profissionais de LIBRAS - Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição aos participantes.

O “Circuito das Artes” é realizado pela empresa de consultoria cultural Perffecto Projetos, com patrocínio da Niterra do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Sobre a Niterra

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936, em Nagoya (JAP), e a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes, entrou em um processo de expansão e passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd. A combinação vem das palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”. A mudança,

expressa o comprometimento para uma sociedade mais ambientalmente sustentável e um planeta mais brilhante, e reflete a jornada da empresa pela expansão

contínua de seu portfólio de negócios e as transformações em curso na indústria automotiva. Conforme o Plano de Gestão de Longo Prazo, a Niterra estabelece a direção da organização em cinco diferentes segmentos: Agronegócio, Comunicação,

Meio Ambiente & Energia, Mobilidade e Saúde, mantendo as marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) em seus negócios. No Brasil, a empresa atua há 64 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP). Para mais informações, acesse http://www.institucional.ngkntk.com.br/ ou pelo Linkedin: www.linkedin.com/company/niterra-do-brasil.

Sobre a Perfectto Projetos

A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na consultoria de projetos culturais e esportivos e no desenvolvimento de políticas de patrocínios com incentivos fiscais, buscando soluções inovadoras