Projeto de mapeamento de povos ciganos de Itaquá é selecionado em Mostra estadual

Mapeamento de territórios, respeito aos povos tradicionais e sensibilidade no olhar. Essas são as características do projeto Tradição e Direito, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba que foi selecionado na 1ª Mostra de Experiências de Trabalho Social com Famílias da Proteção Social Básica do Estado de São Paulo.

Promovida pelo governo estadual, a Mostra teve por objetivo reconhecer e dar visibilidade aos projetos sociais feitos pelos municípios e que envolvem famílias do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Além dos resultados obtidos, o projeto de Itaquá foi selecionado por trazer um olhar sensível e respeitoso aos povos tradicionais.

A iniciativa Tradição e Direito foi desenvolvida entre janeiro e julho deste ano e mapeou as famílias da comunidade cigana que vivem no município há mais de 30 anos buscando cadastrá-las em programas sociais para garantir acesso a benefícios e inclusão social. Na busca ativa, os trabalhos realizados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Morro Branco, Caiuby e Recanto Mônica identificaram três núcleos de 68 famílias, totalizando 116 pessoas.

De acordo com dados do Cadastro Único de Itaquá, antes do projeto, 52 famílias ciganas estavam cadastradas e 32 recebiam o Bolsa Família. Após a execução do trabalho, o número de famílias cadastradas aumentou cerca de 30%, passando para 68, e 41 delas agora recebem benefícios. O desenvolvimento do projeto e seus resultados reforçam a importância do trabalho da assistência social de alcançar comunidades distintas e garantir direitos.