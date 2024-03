Projeto Eficiência Solidária da EDP aproxima-se da marca de 300 mil lâmpadas substituídas

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Eficiência Energética (5), o projeto Eficiência Solidária da EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, aproxima-se, em sua sexta edição, da marca de 300 mil lâmpadas substituídas gratuitamente para a população da área de concessão em São Paulo.

Desde o início do projeto, já foram substituídas mais de 298 mil lâmpadas nos 28 municípios paulistas. A meta é chegar a 304 mil lâmpadas, o que representa uma economia equivalente a 11,5 MWh, energia suficiente para abastecer cerca de 4.800 residências por um ano. Nos oito municípios do Alto Tietê, o projeto somou a entrega de 114.379 lâmpadas em todas as edições.

“O projeto Eficiência Solidária visa contribuir efetivamente na redução do consumo de energia elétrica das famílias e, consequentemente, com o meio ambiente, a partir do uso mais eficiente e sustentável da energia. Além disso, vale destacar que as lâmpadas arrecadadas a partir da substituição são encaminhadas para o descarte ecologicamente correto”, destaca o gestor da EDP, Roberto Miranda.

Como funciona

Cada cliente residencial da EDP tem direito a trocar até seis lâmpadas antigas, entre os tipos incandescente, fluorescente compacta ou halógena. Caso o cliente comprove possuir a conta de luz em seu e-mail, aceite fazer o cadastro ou ainda concorde em aderir ao pagamento da conta via PIX, mais uma lâmpada LED é oferecida de bônus para cada ação, totalizando oito lâmpadas.

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

Para garantir o benefício, o cliente deve ir até endereço do posto de troca, munido do documento pessoal (com foto) e fatura de energia elétrica (conta de luz) para substituição das lâmpadas. É preciso estar com as contas em dia e ser cliente residencial (classificação).

A iniciativa da EDP faz parte do programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A tenda do projeto da EDP atualmente está em Guarulhos, onde permanece até o dia 8 de março, na praça do Terminal Pimentas. Somente ali já foram substituídas mais de 5.000 lâmpadas, com previsão de se chegar a até 7.000 trocas. Em Suzanov foram 28.792 lâmpadas

O projeto encerra a sexta edição com passagem por Caraguatatuba com início no dia 12 de março, onde permanecerá até o dia 30 com a previsão de substituição de mais 3.000 lâmpadas.

Serviço:

Projeto Eficiência Solidária

Cidade – Guarulhos

Data – de 15 de fevereiro a 8 de março

Quantidade de lâmpadas – 7.000

Local: Praça do Terminal Pimentas

Endereço: Estr. Pres. Juscelino K. de Oliveira - Pimentas, Guarulhos - SP

Horário de Funcionamento: Seg. a Sex., das 9h às 16h30, e sábado, das 9h às 13h

Cidade – Caraguatatuba

Data – de 12 a 30 de março

Quantidade de lâmpadas – 3.000

Local – Praça Candido Mota, R. Altino Arantes, 182 - Centro, Caraguatatuba - SP

Horário de Funcionamento: Seg. a Sex., das 9h às 16h30, e sábado, das 9h às 13h