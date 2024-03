Radial Transporte oferece vagas na 'Escolinha para Motoristas'

A Radial Transporte, abre novas turmas na "Escolinha para Motoristas". Idealizada pela empresa, a iniciativa revolucionou o treinamento de motoristas aspirantes, oferecendo uma formação profissional de excelência que vai além da sala de aula.

Formação para uma carreira completa:

A "Escolinha para Motoristas" da Radial Transporte se destaca como um programa abrangente que combina teoria e prática de forma dinâmica e envolvente. Ministrado por instrutores altamente qualificados e experientes, o curso aborda tópicos essenciais como:

Segurança rodoviária: técnicas de direção defensiva, legislação de trânsito e comportamento no trânsito.

Manutenção preventiva: cuidados com o veículo e noções básicas de mecânica.

Relações interpessoais: atendimento ao cliente, comunicação eficaz e resolução de conflitos.

Diferenciais que fazem a diferença:

Experiência prática: aulas de direção em veículos modernos e simuladores de última geração, proporcionando aos alunos a vivência real do dia a dia de um motorista profissional.

Acompanhamento personalizado: equipe de instrutores dedicada a orientar e acompanhar o desenvolvimento de cada aluno.

Mais do que um treinamento, uma oportunidade de carreira:

As novas vagas da "Escolinha para Motoristas" da Radial Transporte são direcionadas a todos que desejam iniciar uma carreira promissora como motorista profissional. Para se candidatar, basta entrar em contato com a equipe de recrutamento da empresa através do telefone (11) 93316-4740 ou do e-mail [rhsuzano@radialtransporte.com.br].