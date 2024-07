Refeições servidas pelo Bom Prato na região aumentam 6,32% em 2024

As refeições servidas pelas unidades do Bom Prato do Alto Tietê aumentaram 6,32% nos meses de janeiro a junho de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) do Estado de São Paulo.

A região conta com cinco unidades do Bom Prato: duas em Mogi das Cruzes e uma em Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram servidas 1.087.309 refeições. Enquanto isso, entre janeiro e junho de 2023, as unidades serviram 1.022.585 refeições.

A unidade que mais serviu refeições em 2024 foi a do Centro de Mogi, que serviu 265.995 refeições. Em seguida, a de Suzano aparece com 257.114 refeições servidas.

Em terceiro, a unidade de Ferraz serviu 228.308 refeições e, logo depois, a de Itaquaquecetuba, que serviu 201.825 refeições. Em último fica a unidade de Jundiapeba, com 134.607 refeições servidas.

Unidades do Bom Prato

As unidades do Bom Prato no Alto Tietê estão localizadas na Rua Major Pinheiro Froes, 148, em Suzano; na Rua Professor Flaviano de Melo, 378 e na Avenida José de Souza Branco, 1711, em Mogi; na Rua Padre Anchieta, 78, em Itaquá; e Rua Lourenço Paganucci, 155, em Ferraz.

Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2.000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população em vulnerabilidade social. Há 23 anos, o valor das refeições permanece inalterado:

Almoço e jantar a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50.

A rede de restaurantes populares conta com 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior; e 09 no Litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições por dia.

Em setembro de 2011, todas unidades começaram a servir café da manhã, onde é oferecido café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário.

O Bom Prato visa oferecer para a população de baixa renda refeições a custo acessível.